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18:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбербанк спрогнозировал укрепление доллара до 68 рублей

К концу года курс доллара поднимется до 68 рублей. Об этом в среду, 24 мая, заявила директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева, передает ТАСС.

Источник: Reuters

«Наш прогноз был 64, сейчас — 68 рублей на конец 2017 года», — приводит агентство ее слова.

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Она также считает, что к концу 2017-го инфляция в России замедлится до 3,8 процента, ВВП вырастет на 1,2 процента, а ключевая ставка будет понижена до восьми процентов.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 25 мая, составляет 56,27 рубля. Он понижен на 29 копеек.

В начале мая глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин сказал, что средний курс доллара в 2017 году составит более 60 рублей.

21 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что базовый прогноз его ведомства предусматривает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост курса американской валюты до 68 рублей.

Комментарии
1
вася полянский
то ли кто то кретин то ли лыжи не едут... какое то сочетание трудное! хотя может мне снится весёлый сон?????
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