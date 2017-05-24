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19:08 (мск), источник: БЕЛТА

Средняя зарплата за апрель в Минске превысила Br1,1 тыс

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата за апрель текущего года в Минске превысила Br1,1 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.

Источник: БЕЛТА

Минск традиционно лидирует в республике по средней зарплате. Этот показатель за апрель был в 1,4 раза выше среднереспубликанского. Так, номинальная начисленная средняя заработная плата работников столицы в апреле составила Br1 103,3. На второй позиции — Минская область (Вr782,8), на третьей — Гомельская область (Br698,2). Средний апрельский заработок в Гродненской области равнялся Вr660,7, в Брестской области — Вr658,6, в Могилевской области — Br651,9, в Витебской области — Br647,5.

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В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года возросла на 1,5%. Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Минской и Гомельской областях (соответственно на 2,2% и 2%), а в Витебской области этот показатель наименьший (рост на 0,4%).

Реальная заработная плата за апрель нынешнего года в среднем по республике составила 102,9% к уровню апреля минувшего года.

Как уже сообщалось, начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2017 года составила Br776,7 (в марте — Br770,6), средняя заработная плата рабочих и служащих в апреле достигла Br777 (в марте она равнялась Br771,1).

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