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21:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появится МФЦ с детским садом и школой

Центр построят в Калининском районе.

Сегодня в микрорайоне «Инорс-4» живет почти 10 тысяч человек. Именно поэтому здесь решили построить новый многофункциональный центр с детским садом и школой.

— Общеобразовательная школа будет рассчитана на 1650 учащихся, дошкольное учреждение на 340 мест, — рассказали в пресс-службе городского совета Уфы.

Проект по межеванию территории, ограниченной улицами Ферина, Сельской Богородской и бульваром Баландина обсудили на публичных слушаниях, куда пришли депутаты и местные жители. Через две недели проект отправят в мэрии, где и примут окончательное решение.

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