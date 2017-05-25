Власти Сочи помогут сдать в эксплуатацию два крупных недостроенных ЖК

В ЖК «Москва» на улице Депутатской вложили свои деньги 655 дольщиков. Сейчас в доме уже обустроены фасады и идет внутренняя отделка, но основной вопрос, который волнует будущих жильцов, — это прокладка коммуникаций. Застройщик утверждает, что соответствующие техусловия получены. Обещает, что электричество и теплоснабжение появится уже в сентябре. Для прокладки теплосетей к ЖК «Москва» необходимо получить разрешение на строительство на смежном земельном участке. Глава Сочи Анатолий Пахомов поручил решить этот вопрос, а главный архитектор города пообещал, что документ будет готов на следующей неделе.

Изначально ЖК «Москва» должен был быть 20-этажным, плюс один технический этаж. Застройщик решил сделать его жилым и продал там квартиры. Учитывая интересы дольщиков, администрация Сочи решила пойти навстречу застройщику и выдать ему откорректированное разрешение на строительство на 21-этажный объект. Для этого необходимо откорректировать проектную документацию, а также получить положительное заключение экспертизы.

Аналогичная ситуация сложилась с ЖК «Горка» на улице Первомайской. Там застройщик тоже решил сделать жилым 17-й (технический) этаж. Для продолжения работ в этом доме, который должны были сдать в марте, теперь также нужна корректировка проектной документации и положительное заключение экспертизы.

В строительство ЖК «Горка», который на данный момент готов на 75%, вложили средства 253 человека. Там есть вода и канализация, лифтовое оборудование оплачено, техусловия на тепло- и электроснабжение получены.

Теперь застройщик в течение 10 дней должен разработать подробную «дорожную карту» по завершению строительства с четким указанием конкретных работ и сроков, чтобы дольщики могли за этим следить.