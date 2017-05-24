Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам, не попавшим под «майские указы»

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Глава государства поручил правительству проработать варианты и в ближайшее время представить предложения на этот счет. Совещание с правительством В среду 24 мая президент провел совещание с кабинетом министров, на котором поднял вопрос повышения заработной платы некоторым категориям бюджетников.

Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы, не все бюджетники. У целого ряда категории работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет. Владимир Путин

Президент попросил правительство проработать варианты, чтобы поправить эту ситуацию. «Прошу не затягивать, мы должны обсудить это в ближайшее время, имея в виду, что сейчас активно идет работа над подготовкой бюджета на 2018 год», — подчеркнул глава государства.

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При этом Путин признал, что существуют трудности с повышением зарплат в некоторых регионах страны. «В целом заявленные обязательства исполняются. Однако в некоторых субъектах Российской Федерации с этим (повышением зарплат бюджетников — ред.) возникают трудности. Рассчитываю сегодня услышать предложения по тому, что мы сделаем в самое ближайшее время для того, чтобы исправить ситуацию», — сказал президент. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, заверил, что правительство предпринимает все усилия и изыскивает дополнительные ресурсы, чтобы добиться повышения зарплат россиян, в первую очередь тех, кто работает в сфере образования, здравоохранения и культуры, что было заложено в президентских «майских указах». «Майские указы» Седьмого мая 2012 года, в день вступления в должность главы государства, Владимир Путин подписал 11 указов, содержащих 218 поручений правительству. В них содержатся параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение его президентского срока.

Среди подписанных документов был указ о повышении заработной платы бюджетников. К 2017 году она должна составлять от 100% до 200% от средней зарплаты по региону.

Согласно указу, уже с 2012 года оклад учителей должен был равняться среднему по региону и не опускаться ниже этого уровня. К 2018 году оплата труда работников культуры и преподавателей колледжей должна достичь того же уровня, а у врачей и преподавателей высших учебных заведений — превысить среднюю по региону вдвое. Это увеличило нагрузку на региональные бюджеты, которые финансируют такие расходы. Поэтому срок исполнения указа продлили. Оценка «удовлетворительная» Правительство сообщало, что к маю 2017 года должно быть выполнено 180 поручений по «майским указам». «Всего в указах содержится 218 поручений Правительству. Из них к настоящему времени Правительство должно было выполнить 180 поручений. Выполнено и снято с контроля 165 поручения — 91,7% от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени (180)», — говорилось в сообщении на сайте кабинета министров от 4 мая.