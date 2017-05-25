Банкоматы будут знать клиентов в лицо
Крупнейшие кредитные организации планируют введение идентификации по внешности.
Крупнейшие кредитные организации планируют введение идентификации по внешности.
Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу:
Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших российских кредитных организациях. Новый способ идентификации рассматривают, в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, Росбанк и банк «Открытие». Эксперты подсчитали, что оснащение одного банкомата новой системой распознавания потребует $500−1000.
Как пояснили «Известиям» в кредитных организациях, для получения доступа к счетам и совершения операций через банкомат — будь то переводы на другие счета, снятие наличных или оплата услуг — планируется вводить проверку по лицу.
Недавно подобный способ проверки по биометрическим параметрам появился в Китае. В банкоматах острова Макао осуществляется идентификация по лицу держателей карт Union Pay. Таким образом, на острове, где разрешены азартные игры, планируют бороться с отмыванием денег.
Ряд российских банков собирается последовать китайскому опыту и внедрить системы распознавания лиц в своих терминалах.
— Бинбанк работает над проектом по идентификации клиентов по лицу в банкоматах, — рассказал директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов. — Предполагаем, что пилотный проект может быть запущен уже в 2017 году. Основная цель — расширить возможности наших устройств самообслуживания по аутентификации клиентов. Используя биометрию, клиент сможет проводить операции в банкомате без ввода карты — в том числе снимать наличные, пополнять счета, проводить платежи.
В Сбербанке «Известиям» сообщили, что «в настоящий момент проводятся работы по проектированию решения, оценке стоимости работ и выделению ресурсов на банкоматы с биометрией».
Директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев отметил, что банк изучает технологии и решения в этом направлении.
По словам директора по развитию розничных каналов Росбанка Виктории Селезневой, технологии биометрического распознавания лиц имеют большой потенциал для использования и сейчас банк уже работает над возможностью внедрения системы распознавания лиц.
— Нам интересны подобные инновационные проекты, — указали в
Руководитель направления управления доступом центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Ярослав Жиронкин отметил, что идентификация по лицу — наиболее перспективный метод биометрической идентификации. Одно из его преимуществ — отсутствие гигиенического фактора: клиенту не нужно прислоняться к сканеру для считывания биометрической информации с пальцев или ладоней, указал эксперт. Нет необходимости и
— Применение биометрических технологий в банкоматах расширяет возможности по идентификации и аутентификации клиентов, однако требует соответствующего технического и программного обеспечения, — отметили в
Ярослав Жиронкин уточнил, что система распознавания должна быть в формате 2D или 3D: «плоская картинка» несет больше рисков — ее довольно легко получить или воспроизвести.
По оценкам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, на переоснащение одного АТМ новой системой распознавания придется потратить $500−1000. Ярослав Жиронкин обратил внимание на важный нюанс: непонятно, как банки будут решать проблему перевыпуска биометрического шаблона в случае его компрометации (в случае с картой речь идет о подделке, в случае с изображением — об имитации). В ситуации с картой ее просто заменяют на новую, а как быть с лицом — неясно, указал эксперт.
По словам Владимира Ульянова, высок риск мошенничества, если АТМ будет идентифицировать клиентов только анфас — тогда злоумышленникам будет достаточно фото для того, чтобы получить доступ к чужим счетам. При использовании 3D-изображения риск мошенничества ниже — мошенникам придется изготавливать специальную маску, а для этого — снимать человека с разных точек.