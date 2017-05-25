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09:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Mail.Ru Group сыграет в TamTam

Mail.Ru Group, развивающая в том числе мессенджеры «Агент» и ICQ, выводит на рынок аналогичный продукт TamTam.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В новый мессенджер интегрирована база из 290 млн пользователей, зарегистрированных в «Одноклассниках». Запуск TamTam может привести к оттоку части аудитории у второго по популярности в России мессенджера Viber, предупреждают эксперты.
Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam, рассказали «Ъ» в компании. TamTam разработан на базе запущенного в июле 2016 года мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники». В феврале 2017 года «ОК Сообщения» установили около 1 млн владельцев смартфонов на платформе Android и больше 300 тыс.— на iOS. Mail.Ru Group выпустит обновление «ОК Сообщений», которое заменит приложение, установленное на смартфонах, на TamTam.

Разработка TamTam велась четыре месяца.

Сервис позволит переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с GIF-анимацией, отправлять фотографии, видео- и аудиозаписи.

В нем можно общаться не только с друзьями, но и с подписчиками. В Mail.Ru Group утверждают, что приложение должно стабильно работать при слабом интернет-подключении.

На этапе запуска в TamTam будут все привычные функции мессенджера, уточняет создатель и руководитель проекта TamTam Владимир Кочетков. Использование решения, применявшегося для «ОК Сообщений», позволило сделать новый продукт с минимальными затратами и быстро, отметил он. В TamTam также появятся веб-версия, аудио- и видеозвонки, видеосообщения, а также каналы.

По данным Mail.Ru Group, в TamTam «интегрирована база в 290 млн зарегистрированных в ОК пользователей».

TamTam «запускается уже со стартовой аудиторией, у пользователей есть возможность найти знакомых среди миллионов пользователей, и в этом его главный плюс», считает Владимир Кочетков. «Сейчас, когда возможности многих мессенджеров схожи, главной для пользователя становится не какая-то одна функция, а люди, с которыми ты общаешься в приложении», — добавил он.

Мессенджер будет бесплатным и без рекламы и получит интеграцию с проектами холдинга, отмечают в Mail.Ru Group.

«В первую очередь важно оценить, насколько удобным будет приложение для пользователей, проверить несколько продуктовых гипотез», — уточняют в группе. Похоже, Mail.Ru Group пытается сделать российский WeChat, полагает источник «Ъ» в интернет-отрасли. WeChat — самый популярный мессенджер в Китае с аудиторией около 1 млрд человек, считающийся одной из самых коммерчески успешных платформ. С его помощью в Китае пользователи могут записаться на прием к доктору, оплатить счета, приобрести товары и т. д. «По сути, на мессенджер можно “накрутить” различный функционал», — считает собеседник «Ъ».

В последние годы владельцы соцсетей ищут способы не выпускать пользователей из своих экосистем, даже ценой создания новых отдельных решений, отмечает управляющий портфелем Фонда развития интернет-инициатив Илья Королев. Аналогичный шаг ранее предпринял Facebook, когда разделил соцсеть и мессенджер на два приложения, напомнил он.

Аудитории «Одноклассников» и Viber существенно пересекаются, и если TamTam придется по душе пользователям «Одноклассников», то Viber может лишиться около 10−15% своей аудитории, предупреждает эксперт.

Представитель Viber Яна Рожкова не стала комментировать это предположение.

Успех TamTam будет зависеть от поддержки и продвижения на других площадках Mail.Ru Group, констатирует старший аналитик Sberbank CIB Светлана Суханова. «TamTam должен как-то отличаться от существующих мессенджеров, — продолжает госпожа Суханова.— Может, это и правильно — уйти от бренда ОК и сделать кросс-платформенный проект, который можно продвигать как через VK, так, например, и через почту Mail.Ru».

Роман Рожков

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