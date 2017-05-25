Mail.Ru Group сыграет в TamTam
Mail.Ru Group, развивающая в том числе мессенджеры «Агент» и ICQ, выводит на рынок аналогичный продукт TamTam.
Mail.Ru Group, развивающая в том числе мессенджеры «Агент» и ICQ, выводит на рынок аналогичный продукт TamTam.
В новый мессенджер интегрирована база из 290 млн пользователей, зарегистрированных в «Одноклассниках». Запуск TamTam может привести к оттоку части аудитории у второго по популярности в России мессенджера Viber, предупреждают эксперты.
Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam, рассказали «Ъ» в компании. TamTam разработан на базе запущенного в июле 2016 года мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники». В феврале 2017 года «ОК Сообщения» установили около 1 млн владельцев смартфонов на платформе Android и больше 300 тыс.— на iOS. Mail.Ru Group выпустит обновление «ОК Сообщений», которое заменит приложение, установленное на смартфонах, на TamTam.
Разработка TamTam велась четыре месяца.
В нем можно общаться не только с друзьями, но и с подписчиками. В Mail.Ru Group утверждают, что приложение должно стабильно работать при слабом
На этапе запуска в TamTam будут все привычные функции мессенджера, уточняет создатель и руководитель проекта TamTam Владимир Кочетков. Использование решения, применявшегося для «ОК Сообщений», позволило сделать новый продукт с минимальными затратами и быстро, отметил он. В TamTam также появятся
TamTam «запускается уже со стартовой аудиторией, у пользователей есть возможность найти знакомых среди миллионов пользователей, и в этом его главный плюс», считает Владимир Кочетков. «Сейчас, когда возможности многих мессенджеров схожи, главной для пользователя становится не
«В первую очередь важно оценить, насколько удобным будет приложение для пользователей, проверить несколько продуктовых гипотез», — уточняют в группе. Похоже, Mail.Ru Group пытается сделать российский WeChat, полагает источник «Ъ» в
В последние годы владельцы соцсетей ищут способы не выпускать пользователей из своих экосистем, даже ценой создания новых отдельных решений, отмечает управляющий портфелем Фонда развития
Представитель Viber Яна Рожкова не стала комментировать это предположение.
Успех TamTam будет зависеть от поддержки и продвижения на других площадках Mail.Ru Group, констатирует старший аналитик Sberbank CIB Светлана Суханова. «TamTam должен
Роман Рожков