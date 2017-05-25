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03:50 (мск), источник: Вести Приморье

Пропускная способность участка трассы А-370 «Уссури» увеличится вдвое

В ходе реконструкции на 13-километровом участке построены два железобетонных моста и 17 водопропускных труб. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте будут установлены дорожные знаки и указатели, металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанесена разметка.

Продолжается реконструкция федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури», пролегающей от Хабаровска до Владивостока. В районе г. Дальнереченска, на участке с 355 по 366 км, ведутся работы по устройству верхнего слоя основания из чёрного щебня и нижнего — из щебёночной смеси, обработанной цементом с применением ресайклера. Стоит отметить, что технология холодного ресайклинга на трассе «Уссури» применяется впервые. Кроме того, на объекте продолжается устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона.

В ходе реконструкции на 13-километровом участке построены два железобетонных моста и 17 водопропускных труб. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте будут установлены дорожные знаки и указатели, металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанесена разметка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток».

После завершения работ участок трассы «Уссури» с 355 по 366 км будет соответствовать параметрам второй категории с двумя полосами движения и расчётной скоростью 120 км/ч, при этом его пропускная способность увеличится вдвое — с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки. Срок ввода реконструируемого участка в эксплуатацию — 2018 год, однако слаженная работа строителей может позволить завершить работы досрочно.

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