Лучших бизнесменов наградили в Хабаровске

Мероприятие также было приурочено к 25-летию краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Бизнесменов поздравил губернатор Вячеслав Шпорт. Он вручил почетные грамоты членам совета, а также победителям и лауреатам соревнования.

Глава региона подчеркнул, что развитие малого и среднего предпринимательства — приоритетное направление в работе краевых властей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В крае создан широкий набор инструментов поддержки предпринимателей. Работают более 20 инфраструктурных объектов, содействующих развитию этой сферы экономики. В 2016 году на поддержку бизнеса направлено более 470 миллионов рублей. Бизнес у нас занят буквально во всех сферах. Особенно следует отметить рост промышленных предприятий в крае», — рассказал Вячеслав Шпорт.