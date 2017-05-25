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05:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Промышленное производство в Иркутской области за пять месяцев выросло на 8,3%

В Иркутской области в январе-апреле 2017 года промышленное производство выросло на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 24 мая сообщает Иркутскстат. Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха возросло на 3%, добыча полезных ископаемых — на 5,7%. Нефти добыто на 7% больше, чем за это же время в прошлом году, угля — на 5%, соли — в 1,5 раза. При этом добыча песка сократилась на 29%, железорудного концентрата — на 2%.

Обрабатывающие производства в целом увеличили объём продукции (работ, услуг) на 12,6%. В отдельных видах деятельности сложились неплохие темпы. Химическое производство увеличилось в 1,7 раза, выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 28%, деревообработка, производство одежды, прочей неметаллической минеральной продукции, прочих транспортных средств и оборудования — на 17−21%.

Но рост достигнут не по всем направлениям. Заметное снижение (на 10−14%) отмечено в текстильном и кожевенном производстве, производстве электрического оборудования, готовых металлических изделий. На 28% сократился выпуск лекарств и медицинских материалов. Выпуск мебели снизился на 42%, прочих готовых изделий — на 35%.

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