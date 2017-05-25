Сидоренко: Мы и Hilton, и все остальные гостиницы Хабаровска рассматриваем как конкурентов
Но свой небоскреб, где разместится другой «кит» гостиничного бизнеса Carlson Residor, предприниматель хочет построить через квартал от Hilton.
Но свой небоскреб, где разместится другой «кит» гостиничного бизнеса Carlson Residor, предприниматель хочет построить через квартал от Hilton.
Хабаровск, 25 мая, AmurMedia.
Все отели Хабаровска — конкуренты пятизвездочному Carlson Residor, который планирует разместиться в еще не построенном 55-этажном небоскребе, но Hilton, который сейчас строится в центре города, ближайший, причем в буквальном смысле, так как разделит именитых соперников один квартал. Такая близкая локация — это нормальная диалектика развития бизнеса, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель проекта «Небоскреб в Хабаровске», предприниматель Александр Сидоренко.
— На мой взгляд, нет ничего удивительного в близкой локации Hilton и Carlson Residor. Диалектика развития любого бизнеса основана на жесткой конкуренции. Ярким примером тому может служить автомобилестроение: где появляется один автомобильный завод, там тут же появляется другой. В Hilton под 190 номеров, в Carlson Residor будет 300, — сказал Александр Сидоренко. — Я могу привести в пример
Без новых идей, без новой идеологии, а значит, без конкуренции ни бизнес, ни общество обойтись не могут, настаивает главный идеолог и лоббист строительства 55-этажной башни в Хабаровске.
55-этажный небоскреб в Хабаровске
— Поэтому конкуренция с Hilton — это хорошо, и все гостиницы Хабаровска, «Интурист», «Турист», «Парус», — пустился в перечисление толерантный Александр Сидоренко, — «Амур», «Заря» — тоже наши конкуренты, потому как они в целом формируют ценовой сегмент в городе. У нас поднято забрало: мы готовы открыто конкурировать с этими сервисами, так как нам есть, что предложить. У нас есть великолепный вид из окна, потому что гостиница планируется на сороковых этажах, современный дизайн, сверхкомфортная инфраструктура стилобатной части, киноцентры,
Стоит отметить, что по планам уже строящийся Hilton должны сдать в 2019 году, а еще не начатый 55-этажный небоскреб с апартаментами под Carlson Residor — в 2018 году.
К слову сказать, на этой неделе президент ГК «Дальрео» Максим Шипунов обещал представить хабаровчанам директора первого в ДФО Hilton Garden Inn на