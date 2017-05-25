Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
СМИ рассказали, сколько задолжал Жигунов известному бизнесмену
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
1080 лет парку Лос-Гласьярес
06:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сидоренко: Мы и Hilton, и все остальные гостиницы Хабаровска рассматриваем как конкурентов

Но свой небоскреб, где разместится другой «кит» гостиничного бизнеса Carlson Residor, предприниматель хочет построить через квартал от Hilton.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 мая, AmurMedia.

Все отели Хабаровска — конкуренты пятизвездочному Carlson Residor, который планирует разместиться в еще не построенном 55-этажном небоскребе, но Hilton, который сейчас строится в центре города, ближайший, причем в буквальном смысле, так как разделит именитых соперников один квартал. Такая близкая локация — это нормальная диалектика развития бизнеса, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель проекта «Небоскреб в Хабаровске», предприниматель Александр Сидоренко.

— На мой взгляд, нет ничего удивительного в близкой локации Hilton и Carlson Residor. Диалектика развития любого бизнеса основана на жесткой конкуренции. Ярким примером тому может служить автомобилестроение: где появляется один автомобильный завод, там тут же появляется другой. В Hilton под 190 номеров, в Carlson Residor будет 300, — сказал Александр Сидоренко. — Я могу привести в пример фитнес-клуб «Глобал», который мы успешно построили несмотря на то, что нам все говорили, зачем вы это делаете, ведь есть же «World Class», есть «Наутилус»! Мы ввели «Глобал», который удачно вписался в конкурентную борьбу, более того в Хабаровске сейчас постоянно появляются новые фитнес-клубы.

Без новых идей, без новой идеологии, а значит, без конкуренции ни бизнес, ни общество обойтись не могут, настаивает главный идеолог и лоббист строительства 55-этажной башни в Хабаровске.

55-этажный небоскреб в Хабаровске по-прежнему вызывает массу тревожных вопросов.

— Поэтому конкуренция с Hilton — это хорошо, и все гостиницы Хабаровска, «Интурист», «Турист», «Парус», — пустился в перечисление толерантный Александр Сидоренко, — «Амур», «Заря» — тоже наши конкуренты, потому как они в целом формируют ценовой сегмент в городе. У нас поднято забрало: мы готовы открыто конкурировать с этими сервисами, так как нам есть, что предложить. У нас есть великолепный вид из окна, потому что гостиница планируется на сороковых этажах, современный дизайн, сверхкомфортная инфраструктура стилобатной части, киноцентры, фитнес-зона, конгресс-холл, концертно-выставочные площадки, сеть фуд-кортов на любой кошелек. Будет даже отдельная парковая зона на крыше конгресс-холла.

Стоит отметить, что по планам уже строящийся Hilton должны сдать в 2019 году, а еще не начатый 55-этажный небоскреб с апартаментами под Carlson Residor — в 2018 году.

К слову сказать, на этой неделе президент ГК «Дальрео» Максим Шипунов обещал представить хабаровчанам директора первого в ДФО Hilton Garden Inn на пресс-конференции, однако обещание вряд ли сдержит. По его словам, сейчас он находится в Пекине и в Хабаровск вернется только в конце недели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
СМИ сообщили о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Американский корабль приблизился к спорным территориям близ КНР
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Премьер Британии сократит пребывание на саммите G7 после теракта
СМИ: В РФ обсуждали оказание влияния на Трампа через советников
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь