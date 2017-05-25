Сидоренко: Мы и Hilton, и все остальные гостиницы Хабаровска рассматриваем как конкурентов

Хабаровск, 25 мая, AmurMedia.

Все отели Хабаровска — конкуренты пятизвездочному Carlson Residor, который планирует разместиться в еще не построенном 55-этажном небоскребе, но Hilton, который сейчас строится в центре города, ближайший, причем в буквальном смысле, так как разделит именитых соперников один квартал. Такая близкая локация — это нормальная диалектика развития бизнеса, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель проекта «Небоскреб в Хабаровске», предприниматель Александр Сидоренко.

— На мой взгляд, нет ничего удивительного в близкой локации Hilton и Carlson Residor. Диалектика развития любого бизнеса основана на жесткой конкуренции. Ярким примером тому может служить автомобилестроение: где появляется один автомобильный завод, там тут же появляется другой. В Hilton под 190 номеров, в Carlson Residor будет 300, — сказал Александр Сидоренко. — Я могу привести в пример фитнес-клуб «Глобал», который мы успешно построили несмотря на то, что нам все говорили, зачем вы это делаете, ведь есть же «World Class», есть «Наутилус»! Мы ввели «Глобал», который удачно вписался в конкурентную борьбу, более того в Хабаровске сейчас постоянно появляются новые фитнес-клубы.

Без новых идей, без новой идеологии, а значит, без конкуренции ни бизнес, ни общество обойтись не могут, настаивает главный идеолог и лоббист строительства 55-этажной башни в Хабаровске.

55-этажный небоскреб в Хабаровске по-прежнему вызывает массу тревожных вопросов.

— Поэтому конкуренция с Hilton — это хорошо, и все гостиницы Хабаровска, «Интурист», «Турист», «Парус», — пустился в перечисление толерантный Александр Сидоренко, — «Амур», «Заря» — тоже наши конкуренты, потому как они в целом формируют ценовой сегмент в городе. У нас поднято забрало: мы готовы открыто конкурировать с этими сервисами, так как нам есть, что предложить. У нас есть великолепный вид из окна, потому что гостиница планируется на сороковых этажах, современный дизайн, сверхкомфортная инфраструктура стилобатной части, киноцентры, фитнес-зона, конгресс-холл, концертно-выставочные площадки, сеть фуд-кортов на любой кошелек. Будет даже отдельная парковая зона на крыше конгресс-холла.

Стоит отметить, что по планам уже строящийся Hilton должны сдать в 2019 году, а еще не начатый 55-этажный небоскреб с апартаментами под Carlson Residor — в 2018 году.