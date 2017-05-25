На благоустройство микрорайона в Кировском округе выделят 18 млн рублей

Мэр Омска Вячеслав Двораковский распорядился выделить средства в размере 18 млн рублей на благоустройство микрорайона № 10 в Кировском округе.

На эти деньги планируется отремонтировать уже имеющиеся пешеходные дорожки и тротуары, а также построить новые. Кроме того, в микрорайоне появятся велодорожки, будут разбиты газоны, установлены малые архитектурные формы и проложены современные системы наружного освещения.

Добавим, что микрорайон находится в границах улиц 70 лет Октября — бульвар Архитекторов — Крупской — Дмитриева. Работы по благоустройству там начались еще в прошлом году.