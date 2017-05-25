Мэрия Иркутска не приняла окончательное решение о сносе 17-ти домов

Администрация Иркутска не приняла окончательное решение о сносе 17-ти домов на улицах Кожова, Бочкина и Гидростроителей. Если проверка покажет, что некоторые дома не являются аварийными, данная территория будет исключена из перечня для реализации РЗТ, отметила заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова на рабочем совещании в мэрии города с участием уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

По информации Ольги Ивановой, территория в границах обозначенных улиц входит в перечень потенциальных площадок для применения механизма развития застроенных территорий, в рамках которого аварийные дома сносят, переселив граждан в другое жилье, и комплексно застраивают квартал. Решение о включении территории в РЗТ принимается на заседании городской Думы.

«С подобным предложением на Думу мы не выходили. Решение межведомственной комиссии является существенным основанием, но, учитывая мнение жителей этих домов, решено провести дополнительное обследование данных домов, инструментальное. Если проверка покажет, что некоторые дома не являются аварийными, данная территория будет исключена из перечня для реализации РЗТ», — подчеркнула Ольга Иванова.

На совещании принято решение провести встречу с жителями домов на улицах Кожова, Бочкина и Гидростроителей с участием Валерия Лукина, главы Свердловского округа Светланы Колотовкиной, представителями комитета по градостроительной политике администрации Иркутска.

Напомним, на днях жители Иркутска обратились к уполномоченного по правам человека в Приангарье Валерию Лукину с заявлением о грубом массовом нарушении жилищных прав.