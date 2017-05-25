Война несанкционированным свалкам объявлена в регионе

— Мусор везли грузовиками отовсюду. На фотографиях, которые мы предоставили, было видно, как грузовички подъезжают, ГАЗели. Это списанный товар из магазинов, все, что угодно, — рассказал житель дома на улице Давыдовского Николай Демин.

Свалка на пересечении улиц Давыдовского и Технической появилась весной прошлого года. Местные жители пытались убедить нерадивых соседей и приезжих, что мусорить здесь нельзя. Это не помогло.

Сегодня жителям улицы остается только вспоминать, как чисто здесь было раньше.

— Цвела роща, росли зеленые насаждения. Я любила здесь гулять, особенно в жару. Рядом речка Каменка, черемуха, дикие яблони, был свежий аромат. А сейчас — это же ужас. Не знаю, кто это сделал, но наказать нужно, конечно, капитально, — говорит жительница дома на улице Давыдовского Татьяна Демьяненко.

После жалоб жителей в администрацию практически сразу установили забор. Территорию отгородили, но мусор остался. Любой может кинуть пакет и через ограду. От оперативного комментария журналистам в администрации Дзержинского района отказались. Самое сложное в такой ситуации — поймать за руку того, кто мусорит.

— За последние пять лет взять количество выявленных и ликвидированных свалок на территории области — полторы тысячи объектов, это достаточно большой показатель. Потрачено 80 миллионов на ликвидацию. Лучше, наверное, тратить деньги на предупреждение свалок, — говорит и.о. руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Евгения Стукалин.

Новосибирск был одним из первых, кто запустил проект «ЭкоКарта» — это сайт по приему заявок от населения. По этим данным в области сейчас обнаружено три с половиной тысячи несанкционированных мусорных полигонов. С начала года в департамент поступило 70 обращений по поводу незаконных свалок. Группа оперативного реагирования выезжает на несколько точек каждый день. Но, к сожалению, свалки растут гораздо быстрее, чем их успевают убрать.