66 тысяч омичей стали владельцами карты «Мир»

66 тысяч жителей Омской области стали обладателями карты национальной платёжной системы «Мир». Как рассказали в пресс-службе отделения Омск Сибирского ГУ Банка России, 41% от общего числа оформили карту в апреле текущего года. Это больше 27 тысяч человек.

За первый квартал текущего года владельцы новой карты совершили около 50 тысяч операций на сумму более 79 млн рублей. Отметим, что омичи в два раза чаще рассчитываются «пластиком», чем снимали с него деньги в банкоматах.

«Такими темпами не развивалась ни одна из ныне действующих платежных систем, — пояснила управляющий Отделением Омск Банка России Анастасия Костромина. — Мы видим, что держатели карт “Мир” активно их используют: снимают наличные, рассчитываются в магазинах, совершают платежи через Интернет и с помощью мобильных телефонов».

Напомним, что полный переход расчётов с бюджетниками намечен на 1 июля 2018 года. Пенсионеры перейдут на «Мир» к 1 июля 2020 года.

Кстати, в банках и филиалах, работающих в Омской области, открыто больше 700 тыс. счетов для пенсионеров и в рамках зарплатных проектов бюджетных организаций.