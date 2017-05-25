В Алматы выставили на продажу две туристические базы отдыха
«Альпийская роза» продается за 157 млн, а «Ворота Туюк-Су» — за 500 млн тенге.
«Альпийская роза» продается за 157 млн, а «Ворота Туюк-Су» — за 500 млн тенге.
Сразу два туристических комплекса «Альпийская роза» и «Ворота Туюк-Су» в предгорьях Алматы выставили на продажу на сайте «Крыша».
За первый объект общей площадью 628.8 кв. м, расположенный в ущелье Алмаарасан (в 10−15 минутах езды от Большого Алматинского озера), просят 157.5 млн тенге.
База отдыха включает в себя три коттеджа эконом-, полулюкс- и
Второй объект стоимостью 500 млн тенге расположен в урочище
Общая площадь отеля составляет более 1 100 кв. м. Сюда входит основной корпус, четыре отдельных коттеджа с комнатами отдыха эконом- и
Кроме этого, на территории почти 3 гектара размещены ресторан, летнее кафе, банный комплекс и бильярдная.
Реализует базы отдыха АО «Народный банк Казахстана», у которого они числились в качестве залога. Объекты у собственников были изъяты банком
По словам представителя фининститута, ответственного за продажу данных комплексов, состояние недвижимости хорошее.
Единственное — вывезена большая часть мебели и оборудования, поэтому для возобновления бизнеса будущим покупателям придется немного вложиться.