В Алматы выставили на продажу две туристические базы отдыха

Сразу два туристических комплекса «Альпийская роза» и «Ворота Туюк-Су» в предгорьях Алматы выставили на продажу на сайте «Крыша».

За первый объект общей площадью 628.8 кв. м, расположенный в ущелье Алмаарасан (в 10−15 минутах езды от Большого Алматинского озера), просят 157.5 млн тенге.

База отдыха включает в себя три коттеджа эконом-, полулюкс- и люкс-класса (56, 93 и 133 кв. м), террасу, кафе, спортзал, конференц-зал, баню с бассейном и участок 0.8 гектара.

Второй объект стоимостью 500 млн тенге расположен в урочище Туюк-Су Малого Алматинского ущелья, неподалеку от горнолыжного курорта «Шымбулак» и высокогорного катка «Медеу».

Общая площадь отеля составляет более 1 100 кв. м. Сюда входит основной корпус, четыре отдельных коттеджа с комнатами отдыха эконом- и люкс-класса (в общей сложности 20 номеров).

Кроме этого, на территории почти 3 гектара размещены ресторан, летнее кафе, банный комплекс и бильярдная.

Реализует базы отдыха АО «Народный банк Казахстана», у которого они числились в качестве залога. Объекты у собственников были изъяты банком из-за непогашения кредитов.

По словам представителя фининститута, ответственного за продажу данных комплексов, состояние недвижимости хорошее.

Единственное — вывезена большая часть мебели и оборудования, поэтому для возобновления бизнеса будущим покупателям придется немного вложиться.