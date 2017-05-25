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08:27 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Безопасность пассажиров метро Екатеринбурга оценили в 211 млн рублей

Группам быстрого реагирования дадут огнестрельное оружие и спецсредства.

Метрополитен Екатеринбурга объявил конкурс по поиску предприятия для своей охраны, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Цена вопроса — 211 миллионов рублей (в год). Это средства самой подземки. На эти деньги соискатель должен будет предоставить 62 охранника: группу быстрого реагирования из 6 человек, вооруженных огнестрельным оружием и спецсредствами, а также рядовых security с рацией. Последние должны препятствовать проникновению в метро различных нежелательных элементов (пьяных, хулиганов, террористов), проводить досмотры подозрительных личностей. У всех должна быть единая форма одежды.

Работать бойцы будут не более 24 часов в сутки. На станциях «Ботаническая», «Машиностроителей», «Уралмаш», «Проспект Космонавтов» и у электродепо «Калиновское» будет по два поста охраны (4 работника), на остальных — по одному. Планируется, что победителя конкурса объявят в июне.

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