УВЗ опроверг слухи о передаче корпорации концерну «Калашникова»: «Никаких переговоров не проводилось и не проводится»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что НПК «Уралвагонзавод» будет передана концерну «Калашников», не соответствует действительности.

«Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится», — подчеркнули в компании.

Там также уточнили, что корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения несоответствующих действительности сведений.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в Минпромторге, «Ростехе» и близкие к руководству «Уралвагонзавода» сообщили о поиске инвестора для УВЗ. При этом, сообщалось, что концерн «Калашников» якобы рассматривается в качестве основного претендента.

В концерне «Калашникова» информацию о якобы готовящейся сделке опровергли. Также с опровержением этой информации ранее выступил «Ростех».

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года УВЗ перешел под контроль «Ростеха». Президент страны Владимир Путин подписал указ в соответствии с которым, «Ростеху» были переданы 100% акций «Уралвагонзавода».

Напомним, концерн «Калашников» на 51% принадлежит госкорпорации «Ростех» и на 49% — «Транскомплектхолдингу» (ТКХ).