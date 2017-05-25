УВЗ опроверг слухи о передаче корпорации концерну «Калашникова»: «Никаких переговоров не проводилось и не проводится»
Корпорация «Уралвагонзавод» опровергла информацию о возможной передаче предприятия концерну «Калашникова».
Корпорация «Уралвагонзавод» опровергла информацию о возможной передаче предприятия концерну «Калашникова».
Как сообщили Накануне.RU в
«Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится», — подчеркнули в компании.
Там также уточнили, что корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения несоответствующих действительности сведений.
Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в Минпромторге, «Ростехе» и близкие к руководству «Уралвагонзавода» сообщили о поиске инвестора для УВЗ. При этом, сообщалось, что концерн «Калашников» якобы рассматривается в качестве основного претендента.
В концерне «Калашникова» информацию о якобы готовящейся сделке опровергли. Также с опровержением этой информации ранее выступил «Ростех».
Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года УВЗ перешел под контроль «Ростеха». Президент страны Владимир Путин подписал указ в соответствии с которым, «Ростеху» были переданы 100% акций «Уралвагонзавода».
Напомним, концерн «Калашников» на 51% принадлежит госкорпорации «Ростех» и на 49% — «Транскомплектхолдингу» (ТКХ).