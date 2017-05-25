Южноуральские предприятия смогут получить налоговые льготы на инвестпроекты

В Челябинской области организации, инвестирующие в развитие производств, смогут получить льготы по налогам на прибыль и имущество — об этом сообщил министр экономического развития региона Сергей Смольников в ходе майского заседания правительства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Данная мера поддержки направлена на снижение налоговой нагрузки на предприятия, которые инвестируют в развитие производств», — сказал Смольников, напомнив, что в ноябре 2016 года было принято два областных закона — «О налоге на имущество организаций» и «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». Они устанавливают снижение ставок по налогу на прибыль до 13,5%, а по налогу на имущество — до 1,1%.

Чтобы получить эту льготу, организация должна быть включена в перечень приоритетных инвестпроектов. Для этого проект должен соответствовать трем условиям: приоритетная сфера деятельности, объем инвестиций от 100 до 500 млн рублей, среднемесячная заработная плата в организации должна быть не менее средней зарплаты по территории.