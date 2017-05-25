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10:16 (мск), источник: ИА REGNUM

В списке обманутых дольщиков Ростовской области — новые фамилии

В Ростовской области расширился список обманутых дольщиков. Так, по последним сведениям, в реестре значатся фамилии 1 тыс. 228 человек.

Для сравнения: месяц назад их было на 100 человек меньше, передаёт ИА REGNUM 25 мая со ссылкой на оперативную информацию, размещённую на официальном сайте регионального правительства.

По-прежнему пальма сомнительного первенства по числу брошенных строек принадлежит Ростову-на-Дону. В прошлом году хоть и были введены в эксплуатацию проблемные объекты, до разрешения проблемы полностью ещё далеко. А пока удалось найти инвестора и продолжить работы на территории трёх домов в областном центре.

Напомним, в 2016 году удалось завершить строительство трёх проблемных объектов, возведение которых было начато до 21 июня 2010 года. В частности, летом прошлого года был введен в эксплуатацию многоквартирный дом по проспекту Ленина, 105 «г», а в декабре — многоквартирные дома по переулку Университетскому, 78 и улице Миронова, 2. А 16-этажка на улице Очаковской ждала постояльцев с 2004 года.

В конце апреля 2017 года в уголовном деле в отношении застройщика, оставившего сотни жителей Дона без жилья и сбережений, была поставлена точка. Гендиректор строительного концерна «Вант» Валерий Чабанов получил 4 года колонии-поселения. Дольщики считают приговор обокравшему их предпринимателя слишком мягким.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чабанов с мая 2003 года по июль 2009 года по предварительному сговору похитил сбережения не менее 235 человек. Объекты должны были быть построены на улице Штахановского, 131, по проспекту Соколова, 38−42, в переулке Университетском в границах улиц Филимоновская и Лермонтовская, а также на улицах Скачкова, 52 и Седова, 14 «Б». Общая сумму похищенного превысила 300 млн рублей. Денежными махинациями он занимался в течение четырех лет.

Застройщик долго скрывался от следствия в Таиланде. Поймать его удалось в феврале 2016 года, затем он был депортирован в Россию. Известно, что от рук мошенника пострадали не только жители Ростовской области, но и Краснодарского края. Бизнесмена признали виновным по ч.3 ст. 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»).

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