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10:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на Третьей продольной магистрали начался ремонт дороги

Ремонт дороги стартовал на Третьей продольной магистрали от улицы Менделеева до улицы Неждановой в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, в настоящее время на магистрали специалисты занимаются фрезированием изношенного покрытия. По окончании работ они приступят к укладке выравнивающего и верхнего слоев, один из которых будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, в ходе комплексных работ будут установлены новые барьерные ограждения на разделительной полосе.

В ближайшие недели ремонт также стартует на улицах Елецкой, Череповецкой, Азизбекова, Ополченской, центральной набережной и других. В общей сложности в 2017 году планируется привести в порядок около 100 километров дорог.

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