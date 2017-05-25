В Волгограде на Третьей продольной магистрали начался ремонт дороги

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, в настоящее время на магистрали специалисты занимаются фрезированием изношенного покрытия. По окончании работ они приступят к укладке выравнивающего и верхнего слоев, один из которых будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, в ходе комплексных работ будут установлены новые барьерные ограждения на разделительной полосе.

В ближайшие недели ремонт также стартует на улицах Елецкой, Череповецкой, Азизбекова, Ополченской, центральной набережной и других. В общей сложности в 2017 году планируется привести в порядок около 100 километров дорог.