В Волгограде на Третьей продольной магистрали начался ремонт дороги
Ремонт дороги стартовал на Третьей продольной магистрали от улицы Менделеева до улицы Неждановой в Волгограде.
Ремонт дороги стартовал на Третьей продольной магистрали от улицы Менделеева до улицы Неждановой в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В ближайшие недели ремонт также стартует на улицах Елецкой, Череповецкой, Азизбекова, Ополченской, центральной набережной и других. В общей сложности в 2017 году планируется привести в порядок около 100 километров дорог.