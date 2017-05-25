Красноярск попросит денег на метро

Власти Красноярска, Омска и Челябинска готовят коллективное обращение в федеральное правительство, чтобы получить финансирование на завершение строительства метрополитенов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», со ссылкой на гендиректора МУП «Челябметротрансстрой» Александра Сухорукова.

По его словам, в еще августе 2016 года глава Челябинска Евгений Тефтелев предложил своим коллегам из Омска и Красноярска объединить усилия в переговорах с федерацией. «Главы городов поддержали эту инициативу. Омск и Красноярск подготавливают документы. С нашей стороны документы готовы», — пояснил Сухоруков.

Отметим, метро в Челябинске и Омске строится с 1992 года, на завершение работ этим городам требуется 58 млрд рублей и 30 млрд соответственно. Строительство метро в Красноярске началось позже — в октябре 1995 года. В 2010 году строительство метрополитена остановили, станции — законсервировали из-за прекращения федерального финансирования.

Как ранее сообщал глава региона Виктор Толоконский, на первую очередь красноярского метрополитена потребуется 60 — 70 млрд рублей. Омск и Красноярск в качестве альтернативы метро рассматривают варианты скоростного трамвая.