Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Руководство знаменитого управления МВД уволили в полном составе
Медведев: ставки на ипотеку в РФ надо снизить до 6-7%
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Эксперт объяснил «бурный» антироссийский всплеск в Киеве – СМИ
Отделение востока Украины кажется решенным делом
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12«Евровидение-2017»
08:40 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск попросит денег на метро

Три города, включая Красноярск, попытаются получить деньги от федерации на метро.

Источник: Reuters

Власти Красноярска, Омска и Челябинска готовят коллективное обращение в федеральное правительство, чтобы получить финансирование на завершение строительства метрополитенов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», со ссылкой на гендиректора МУП «Челябметротрансстрой» Александра Сухорукова.

По его словам, в еще августе 2016 года глава Челябинска Евгений Тефтелев предложил своим коллегам из Омска и Красноярска объединить усилия в переговорах с федерацией. «Главы городов поддержали эту инициативу. Омск и Красноярск подготавливают документы. С нашей стороны документы готовы», — пояснил Сухоруков.

Отметим, метро в Челябинске и Омске строится с 1992 года, на завершение работ этим городам требуется 58 млрд рублей и 30 млрд соответственно. Строительство метро в Красноярске началось позже — в октябре 1995 года. В 2010 году строительство метрополитена остановили, станции — законсервировали из-за прекращения федерального финансирования.

Как ранее сообщал глава региона Виктор Толоконский, на первую очередь красноярского метрополитена потребуется 60 — 70 млрд рублей. Омск и Красноярск в качестве альтернативы метро рассматривают варианты скоростного трамвая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Два человека стали жертвами разрушительных пожаров в Красноярском крае
«Ъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Американский корабль приблизился к спорным территориям близ КНР
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Mail.Ru Group запустит новый мессенджер
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь