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08:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Производителя «Шарыповского молока» оштрафовали на 150 тыс. рублей

Иск в Роспотребнадзор поступил от Арбитражного суда.

Предприятие «Шарыповское молоко» привлекли к ответственности за нарушение санитарных требований и технических регламентов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Иск в ведомство поступил от Арбитражного суда Красноярского края. Оказалось, что компания не проводила медицинский осмотр сотрудников, не осуществляла регулярный контроль пастеризации молока и не проводила лабораторные исследования сливочного масла «Крестьянское» на содержание левомицетина.

Суд постановил, что «Шарыпоское молоко» должно выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.

Отметим, это не первое нарушение, зафиксированное на предприятии. В августе прошлого года Роспотребнадзор констатировал, что организация не обеспечило исследование сырья на наличие левомицетина. Так, при проведении лабораторных исследований образца молочной продукции было выявлено содержание антибиотика — левомицетина в количестве, превышающем норматив.

Кроме того, в апреле этого года следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому было возбуждено уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера ООО «Шарыповское молоко», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

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