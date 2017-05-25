Средний Урал переплатил миллионы за туристическую навигацию

Центр развития туризма Свердловской области объявил очередной конкурс на изготовление и размещение 37 знаков туристической навигации на русском и английском языках. Начальная цена лота — 1,16 миллиона рублей, то есть средняя цена указателя — 31 тысяча рублей. Отметим, что первые 63 коричневых таблички на латинице в регионе появились еще в 2013 году. В 2014-м установили 160 — на выделенные из бюджета 6,7 миллиона рублей, то есть средняя цена одного экземпляра на металлической трубе с забетонированным основанием — 38,5 тысячи. В 2015-м поставили 100 знаков за два миллиона (по 20 тысяч рублей в среднем).

Из чего же складывается эта сумма, ведь за изготовление знака по готовому макету рекламные фирмы запрашивают всего 2−3 тысячи? С макетом мудрить особо не надо: в 2013-м Министерство культуры РФ выпустило методичку «по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия» с подробными чертежами, цветовой гаммой, способами установки этих самых знаков и примерами на все случаи жизни.

В конкурсной документации обозначены требования: соответствие международным стандартам и перевод на английский, выполненный профессиональным переводчиком, имеющим профильное образование и владеющим специальной терминологией. Видимо, в штате заказчика таковых не имеется, иначе в техзадание просто включили бы английские названия уральских достопримечательностей. На худой конец, их можно было бы списать из издаваемых тем же Центром англоязычных путеводителей по Среднему Уралу или из методички минкульта.

— Знаки требуют исторической проработки, создания макета, перевода. Исполнителю придется много перемещаться по региону, согласовывать указатели с различными структурами. В конечном счете это очень большая&; работа, — объясняет директор центра развития туризма Эльмира Туканова.

Для установки указателя, действительно, требуется согласование с ГИБДД и владельцем земельного участка. Если вдобавок проводить госзаказ одним лотом и гонять бетономешалку с бригадой через всю область, например из Верхотурья в Тугулым, то можно «осметить» и не такие суммы.

Миллионные бюджетные расходы на вещи обихода не впервые вызывают вопросы. Когда система навигации появилась в Березовском, общественник Александр Аникин не поленился проверить исполнение госзаказа: «Наконец-то родина русского золота обрела туристическую навигацию, но не из золота ли она?» Выяснилось, что один из оплаченных бюджетом указателей не установлен, потому что указанный в техзадании памятник деревянного зодчества утрачен: владелец давным-давно обшил избу сайдингом. Еще несколько знаков смонтированы так, что их не разглядеть за домами или деревьями.

— Словно все сделано для отчета, а не для использования. Напоминает безделушку, которая стоит дорого, но значит мало. Сомнительно, что такая навигация окажет влияние на туристические потоки и продвинет турпродукт, — считает Аникин.

В Курганской области решили обойтись без гонок бетономешалок и привлекли к работе муниципалитеты. По постановлению регионального правительства им выдаются субсидии на установку знаков при условии софинансирования в размере не менее пяти процентов.

— В прошлом году область выделила 500 тысяч рублей, заявки подали Курган, Кетовский и Куртамышский район. В этом году работа продолжится, финансирование заложено, планируем установить 50 знаков, — сообщила Надежда Антропова, специалист центра развития туризма Курганской области.

В частности, Куртамышский район в 2016-м получил 100 тысяч рублей на 17 коричневых двуязычных знаков: 5,9 тысячи за штуку в среднем. Отдельные муниципалитеты, например Далматовский район, устанавливают указатели за свой счет. Курган по программе «Любимый город» приобрел 14 табличек.

А вот в Ханты-Мансийске к созданию системы навигации привлекли бизнес. В прошлом году установили первые 29 знаков, причем только девять — за счет бюджета, остальные оплатили предприниматели, чьи объекты расположены рядом с достопримечательностями.

— По методическим указаниям минкульта сделали макет знака с пиктограммой, названиями на русском и английском, — рассказала эксперт Ханты-Мансийского управления по развитию туризма Алиса Шевченко. — Само изготовление обошлось в 1785 рублей за штуку. Каждый знак размером 360 на 1620 миллиметров. Еще 500 рублей заплатили за крепления и две тысячи — за доставку всей партии из Москвы в Ханты-Мансийск. Согласование с ГИБДД мы взяли на себя. Установкой занимались городские коммунальные службы.

В этом году бюджет вообще освободили от «навигационных» трат, заключив договор с коммерческой фирмой, которая оплатит 22 новых указателя.

Справка «РГ».

Современная система навигации в Екатеринбурге заложена постановлением мэра от 1997 года. Тогда к 275-летию города было установлено 936 комплектов указателей улиц и номеров домов. Муниципальный бюджет потратил на это 1,2 миллиарда неденоминированных рублей. В следующем году город направил на эти цели 3,5 миллиона рублей, причем изготовил таблички местный завод в счет погашения задолженности по налоговым платежам.