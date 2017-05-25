Число уволенных работников в организациях края уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 2,2 тыс чел

Численность работников списочного состава, которая трудилась в режиме неполного рабочего времени по инициативе работодателя, увеличилась по отношению к IV кварталу 2016 года на 51,9%. Численность находящихся в простое по вине работодателя



и по причинам, не зависящим от работника и работодателя, по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась в 1,4 раза. Численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по их письменному заявлению, снизилась на 9,9%.



По сравнению с IV кварталом 2016 года численность принятых на работу в I квартале 2017 года уменьшилась на 0,9%, и составила 33,6 тыс. человек, из которых 5,2% были приняты на вновь введенные рабочие места.



Численность выбывших по различным причинам снизилась на 2,2 тыс. человек и составила 36,1 тыс. человек. Большая часть из них (64,0%) была уволена по собственному желанию. Доля выбывших в связи с высвобождением персонала составила 5,0% всех уволенных.