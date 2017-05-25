Тенге растет перед решением ОПЕК

По сравнению с утренней сессией 24 мая (311,33/$1) нацвалюта подорожала на 0,81 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 310,40 тенге за доллар США, максимальный — 310,98 тенге, курс закрытия — 310,93 тенге. Объем торгов по доллару составил 89 млн долларов. Число сделок по операциям с валютой — 145.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 25 мая на 11:00 составляет 312 тенге, Алматы — 312 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.