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08:40 (мск), источник: Kapital.kz

Тенге растет перед решением ОПЕК

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 25 мая 2017 года составил 310,52 тенге.

Источник: Kapital.kz

По сравнению с утренней сессией 24 мая (311,33/$1) нацвалюта подорожала на 0,81 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

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По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 310,40 тенге за доллар США, максимальный — 310,98 тенге, курс закрытия — 310,93 тенге. Объем торгов по доллару составил 89 млн долларов. Число сделок по операциям с валютой — 145.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 25 мая на 11:00 составляет 312 тенге, Алматы — 312 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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