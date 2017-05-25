Более 2000 южноуральцев переедут из бараков в квартиры к сентябрю

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Чтобы приблизить новоселье, по поручению главы региона в этом году из бюджета выделено 380 миллионов рублей. Половина причитается Копейскому округу, где прежнее руководство затянуло темпы реализации программы. В результате жители шахтерского городка стали массово обращаться в суды: по количеству неисполненных судебных решений Копейск — в числе лидеров. — Копейский городской округ состоит из поселков, образованных в местах открытия шахт и производственных участков, в связи с чем на всей территории имеются аварийные дома, — поясняет начальник отдела жилищной политики Валерий Деев. — Выделенные областным правительством средства пойдут на исполнение решений суда, обязывающих администрацию предоставить гражданам жилые помещения при условии полного расселения дома.

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В муниципалитете составили список из 43 аварийных зданий, где максимальное количество жильцов выиграло процессы. Это позволит исполнить 96 решений суда из 157, расселить четверть аварийных строений из имеющихся 209, сообщили в администрации Копейска, после чего работа по переселению граждан будет продолжена. Городской округ намерен задействовать все возможные механизмы, чтобы обитателям бараков, часть которых давно перешагнула полувековой рубеж, предоставить благоустроенные квартиры. Речь идет о строительстве нового жилья, приобретении квартир по договорам долевого участия или в недавно сданных в эксплуатацию домах, которые тем не менее уже считаются вторичным рынком недвижимости.

В рамках проекта централизации 566 семей из 14 муниципалитетов получили квартиры в новостройках Челябинска. В 2017-м к нему присоединились еще восемь территорий

Особым интересом у местных властей в последнее время пользуется региональный проект централизации, который предусматривает переселение в новостройки Челябинска граждан из других городов и районов Южного Урала. Принципиально новая схема реализации областной адресной программы действует с 2015 года. Если раньше при переселении из ветхо-аварийного жилья людям предлагали варианты только в границах муниципалитета, то принцип централизации предоставил возможность переехать в столицу. Напомним, Челябинская область первой в стране решилась на подобный эксперимент. В прошлом году квадратные метры в Челябинске получили жители 14 муниципалитетов. Положительный опыт региона был отмечен Фондом содействия реформирования ЖКХ и федеральным минстроем, после чего предложен для реализации по всей России.

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