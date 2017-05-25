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08:49 (мск), источник: "Российская газета"

Более 2000 южноуральцев переедут из бараков в квартиры к сентябрю

Региональные власти намерены ускорить темпы реализации программы по переселению граждан из ветхо-аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. К сентябрю предстоит расселить свыше 31 тысячи квадратных метров, где проживает более 2000 человек. Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением прав и интересов граждан при предоставлении им нового жилья.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Чтобы приблизить новоселье, по поручению главы региона в этом году из бюджета выделено 380 миллионов рублей. Половина причитается Копейскому округу, где прежнее руководство затянуло темпы реализации программы. В результате жители шахтерского городка стали массово обращаться в суды: по количеству неисполненных судебных решений Копейск — в числе лидеров.

— Копейский городской округ состоит из поселков, образованных в местах открытия шахт и производственных участков, в связи с чем на всей территории имеются аварийные дома, — поясняет начальник отдела жилищной политики Валерий Деев. — Выделенные областным правительством средства пойдут на исполнение решений суда, обязывающих администрацию предоставить гражданам жилые помещения при условии полного расселения дома.

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В муниципалитете составили список из 43 аварийных зданий, где максимальное количество жильцов выиграло процессы. Это позволит исполнить 96 решений суда из 157, расселить четверть аварийных строений из имеющихся 209, сообщили в администрации Копейска, после чего работа по переселению граждан будет продолжена.

Городской округ намерен задействовать все возможные механизмы, чтобы обитателям бараков, часть которых давно перешагнула полувековой рубеж, предоставить благоустроенные квартиры. Речь идет о строительстве нового жилья, приобретении квартир по договорам долевого участия или в недавно сданных в эксплуатацию домах, которые тем не менее уже считаются вторичным рынком недвижимости.

В рамках проекта централизации 566 семей из 14 муниципалитетов получили квартиры в новостройках Челябинска. В 2017-м к нему присоединились еще восемь территорий

Особым интересом у местных властей в последнее время пользуется региональный проект централизации, который предусматривает переселение в новостройки Челябинска граждан из других городов и районов Южного Урала. Принципиально новая схема реализации областной адресной программы действует с 2015 года. Если раньше при переселении из ветхо-аварийного жилья людям предлагали варианты только в границах муниципалитета, то принцип централизации предоставил возможность переехать в столицу.

Напомним, Челябинская область первой в стране решилась на подобный эксперимент. В прошлом году квадратные метры в Челябинске получили жители 14 муниципалитетов. Положительный опыт региона был отмечен Фондом содействия реформирования ЖКХ и федеральным минстроем, после чего предложен для реализации по всей России.

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— Преимущества централизации в первую очередь социальные: улучшение качества жизни граждан, возможность получения образования и широкого спектра медицинских услуг, а также наличие большего количества вакансий на рынке труда и возможность профессионального и карьерного роста, — пояснила исполняющая обязанности начальника управления строительства министерства строительства области Татьяна Антонова.

В рамках проекта в Челябинске в 2016-м возвели на набережной реки Миасс пять десятиэтажных домов, часть квартир в них передали переселенцам из области. Благодаря этому жилищные условия улучшили 566 семей, а 21,7 тысячи квадратных метров «ветоши» ликвидировано. Уже к концу года число муниципалитетов, желающих участвовать в проекте, резко возросло: еще восемь территорий заключили контракты на приобретение 331 жилого помещения площадью около 15 тысяч квадратных метров для расселения 600 человек. Выбрана новая строительная площадка — в Ленинском районе, в живописном месте на берегу озера Смолино.

Как сообщили в региональном минстрое, на финансирование адресной программы в 2013—2017 годах предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, из которых около 2,7 миллиарда — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 3,6 миллиарда — консолидированного бюджета области. Уже расселено свыше 160 тысяч квадратных метров, благодаря чему свои жилищные условия улучшили 10 тысяч человек. В прошлом году в рамках программы построено и введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов площадью около 60 тысяч квадратных метров в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Кунашаке, Аше, Пласте. Приобретено 57 готовых квартир у застройщиков площадью 2,6 тысячи квадратных метров.

Проблема в том, что пока под снос идут бараки, «приговоренные» до 2012 года, список аварийных домов пополняется новыми кандидатами. Информация об устаревающих многоэтажках муниципалитеты вносят в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ». В Челябинской области в этот реестр включено уже 762 здания.

Комментарий

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:

— По итогам заседания Госсовета в мае президент поручил правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилфонда и запустить их с 2019 года. На переходный период продлевается деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ. На Южном Урале почти 200 тысяч квадратных метров жилья признаны ветхо-аварийными после 2012 года, на их расселение требуется более семи миллиардов рублей. Самостоятельно мы эту задачу не решим. Требуется очень упорно поработать, чтобы вписаться в новый тренд.

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