Эксперты: инвестиционный климат Челябинской области близок к идеальному
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая, ФедералПресс. На заседании правительства региона обсудили исполнение поручение президента РФ Владимира Путина по упрощению процедур ведения бизнеса в области.
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая, ФедералПресс. На заседании правительства региона обсудили исполнение поручение президента РФ Владимира Путина по упрощению процедур ведения бизнеса в области.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Как отметил министр экономразвития Сергей Смольников, также были сформированы семь рабочих групп, по каждому из направлений Национального рейтинга.
«За руководителем каждого закреплена персональная ответственность за конечные результаты достижения целевых показателей», — отметил министр. На муниципальном уровне разработали и утвердили «дорожные карты» по достижению целевых показателей. Формирование благоприятного делового климата курирует замгубернатора Руслан Гаттаров и лично контролирует Дубровский.
В региональную группу экспертов вошли 63 человека, что, по сравнению с другими регионами, достаточно масштабно. Среди экспертов — представители Общественной палаты Челябинской области и региональных
Участники группы не просто оценивают деловой климат региона, но и участвуют в рабочих группах и находятся в прямом диалоге с органами госвласти. Смольников резюмировал, что реализация мероприятия «дорожных карт» находится на постоянном контроле. На сегодняшний день исполнено 32%.
«Экспертами проведена первая оценка достоверности текущих значений целевых моделей с достаточно хорошими результатами — средний бал 4,8 из 5. Планируем удерживать заданный уровень при дальнейшей оценке результатов нашей работы по внедрению целевых моделей», — отметил он.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Челябинской области опредили размеры субсидий для аграриев.