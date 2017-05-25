Эксперты: инвестиционный климат Челябинской области близок к идеальному

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, для улучшения состояния бизнеса в Челябинской области собрали штаб для координации деятельности по улучшению инвестклимата в регионе. Штаб возглавил губернатор области Борис Дубровский.

Как отметил министр экономразвития Сергей Смольников, также были сформированы семь рабочих групп, по каждому из направлений Национального рейтинга.

«За руководителем каждого закреплена персональная ответственность за конечные результаты достижения целевых показателей», — отметил министр. На муниципальном уровне разработали и утвердили «дорожные карты» по достижению целевых показателей. Формирование благоприятного делового климата курирует замгубернатора Руслан Гаттаров и лично контролирует Дубровский.

В региональную группу экспертов вошли 63 человека, что, по сравнению с другими регионами, достаточно масштабно. Среди экспертов — представители Общественной палаты Челябинской области и региональных бизнес-объединений.

Участники группы не просто оценивают деловой климат региона, но и участвуют в рабочих группах и находятся в прямом диалоге с органами госвласти. Смольников резюмировал, что реализация мероприятия «дорожных карт» находится на постоянном контроле. На сегодняшний день исполнено 32%.

«Экспертами проведена первая оценка достоверности текущих значений целевых моделей с достаточно хорошими результатами — средний бал 4,8 из 5. Планируем удерживать заданный уровень при дальнейшей оценке результатов нашей работы по внедрению целевых моделей», — отметил он.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Челябинской области опредили размеры субсидий для аграриев.