Более 40 млн рублей получит Ростовская область на подготовку к ЧМ-2018

Согласно информации из официальных источников, средства выделяются на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тренировочных площадок в рамках подготовки к проведению мундиаля.

Свыше 18 млн рублей из выделенной суммы пойдет на реконструкцию стадиона «Локомотив» в Ростове.

22 млн рублей планируется затратить на реконструкцию спортивного комплекса имени Э. П. Лакомова в Азове.