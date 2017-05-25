Более 40 млн рублей получит Ростовская область на подготовку к ЧМ-2018
Более 40 млн рублей получит из федерального бюджета Ростовская область на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Более 40 млн рублей получит из федерального бюджета Ростовская область на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Согласно информации из официальных источников, средства выделяются на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тренировочных площадок в рамках подготовки к проведению мундиаля.
Свыше 18 млн рублей из выделенной суммы пойдет на реконструкцию стадиона «Локомотив» в Ростове.
22 млн рублей планируется затратить на реконструкцию спортивного комплекса имени Э. П. Лакомова в Азове.