Организации Приморья готовы принять на работу школьников на всё лето
Более 188 подростков уже нашли себе оплачиваемое занятие на время каникул.
Более 188 подростков уже нашли себе оплачиваемое занятие на время каникул.
Преддверие самых длинных школьных каникул, организации и предприятия Приморского края предложили подрастающему поколению провести лето с пользой для себя и окружающих. На данный момент 118 работодателей региона заключили договоры со службами занятости на трудоустройство приморских подростков. Среди будущих рабочих мест школьников находятся такие крупные предприятия, как заводы «Аскольд», «Прогресс», «Звезда»,
В департаменте труда и социального развития рассказали, что в 2017 году рабочие места предоставят как минимум 11 тысячам школьников.
— Как правило, 50% трудоустройства детей приходится на первый месяц летних каникул. Именно в июне начинаются ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях. Костяк ремонтных бригад составляют школьники, — отметили специалисты ведомства.
Юные трудяги часто очень хорошо помогают предприятиям общепита и торговли, сельхозпроизводители и организации, занимающиеся благоустройством городов и сёл, каждый год с нетерпением ждут приезда временных сотрудников. Также школьникам часто предлагают вакансии помощников вожатых в загородных лагерях.
По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, в первую очередь краевые службы занятости помогают найти подработку детям, нуждающимся в поддержке государства. В их числе — дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние граждане Приморья, стоящие на учете в КДН, а также ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
— Но по опыту прошлых лет хочу отметить, что наши специалисты находят подходящее дело всем школьникам, желающим поработать в каникулы, — отмечает глава ведомства.
Помощь в трудоустройстве подростков оказывается в рамках краевой государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013−2020 годы. Зарплата детей исчисляется не только отработанными часами, установленными по договору, но и специальными надбавками из краевого бюджета. На эти цели власти региона предусмотрели порядка 11,2 миллионов рублей, более 30 миллионов рублей направят муниципалитеты края.
— У работающего подростка не остается времени на дурные поступки, — считает он.