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08:59 (мск), источник: АиФ Владивосток

Организации Приморья готовы принять на работу школьников на всё лето

Более 188 подростков уже нашли себе оплачиваемое занятие на время каникул.

Преддверие самых длинных школьных каникул, организации и предприятия Приморского края предложили подрастающему поколению провести лето с пользой для себя и окружающих. На данный момент 118 работодателей региона заключили договоры со службами занятости на трудоустройство приморских подростков. Среди будущих рабочих мест школьников находятся такие крупные предприятия, как заводы «Аскольд», «Прогресс», «Звезда», горно-металлургическая компания «Дальполиметал». Частные предприниматели и общественные организации края также готовы принять детей в свои рабочие команды.

В департаменте труда и социального развития рассказали, что в 2017 году рабочие места предоставят как минимум 11 тысячам школьников.

— Как правило, 50% трудоустройства детей приходится на первый месяц летних каникул. Именно в июне начинаются ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях. Костяк ремонтных бригад составляют школьники, — отметили специалисты ведомства.

Юные трудяги часто очень хорошо помогают предприятиям общепита и торговли, сельхозпроизводители и организации, занимающиеся благоустройством городов и сёл, каждый год с нетерпением ждут приезда временных сотрудников. Также школьникам часто предлагают вакансии помощников вожатых в загородных лагерях.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, в первую очередь краевые службы занятости помогают найти подработку детям, нуждающимся в поддержке государства. В их числе — дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние граждане Приморья, стоящие на учете в КДН, а также ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

— Но по опыту прошлых лет хочу отметить, что наши специалисты находят подходящее дело всем школьникам, желающим поработать в каникулы, — отмечает глава ведомства.

Помощь в трудоустройстве подростков оказывается в рамках краевой государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013−2020 годы. Зарплата детей исчисляется не только отработанными часами, установленными по договору, но и специальными надбавками из краевого бюджета. На эти цели власти региона предусмотрели порядка 11,2 миллионов рублей, более 30 миллионов рублей направят муниципалитеты края.

Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден, помощь в трудоустройстве детей в свободное от учебы время — лучшая профилактика беспризорностью и правонарушениями в подростковой среде.

— У работающего подростка не остается времени на дурные поступки, — считает он.

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