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09:08 (мск), источник: "Российская газета"

Уральцы отстояли в Женеве право использовать хризотил в экономике

В шестой раз в Женеве на заседании сторон Роттердамской конвенции решалась судьба хризотиловой отрасли. Антиасбестовое лобби несколько десятилетий пытается запретить добычу и применение хризотил-асбеста, приписывая ему опасные свойства другой разновидности минерала — амфибола.

Причем преподносят это как неистовое желание профсоюзов европейских стран. Но каждый раз уральцы доказывают мировому сообществу: использование «горного льна» под контролем не вредит человеку и природе. Это подтверждается наукой и столетним опытом работы с минералом. А средства защиты важны на любом производстве, не только на горно-обогатительном.

Для Свердловской области и моногорода Асбеста, где находится крупнейшее в мире Баженовское месторождение, запасов которого хватит еще на 150 лет, запрет хризотила означал бы закрытие социально ориентированного градообразующего предприятия, комбината «Ураласбест». Российское правительство, региональные органы власти, профсоюзы, общественные организации -все сегодня аккумулируют силы, чтобы не допустить сворачивания производства, ликвидации рабочих мест в угоду инициаторам бизнес-войны, замешанной на конкуренции.

— Когда наши представители уезжают в Женеву, конечно, определенная нервозность передается и рабочим. Всякий раз переживаем, потому что не знаем, как пройдет обсуждение, какие еще доводы приведут оппоненты, — говорит Евгений Мальгин, машинист экскаватора с 15-летним стажем. — А когда наша делегация возвращается с положительными результатами, начинаешь гордиться родным предприятием еще больше.

В Асбесте много трудовых династий. Есть и такие, суммарный стаж которых превышает 400 лет. Вот и у Евгения родители работали на комбинате, причем мама — геологом, о способах добычи минерала и технологических процессах, используемых при этом, знает все. Жена горняка — педиатр, на профессиональном уровне отслеживает возможные угрозы для здоровья не только своих трех дочерей, но и других детей в городе.

Тысячи ветеранов комбината посвятили хризотиловой промышленности всю свою жизнь, привели на производство молодую смену. Вряд ли кто-либо из основателей фамильных династий решился бы передать своим наследникам дело, которому не веришь и которое считаешь опасным для здоровья.

Двухнедельные женевские дискуссии в конце апреля-начале мая были особо напряженными: ряд стран ратовал за изменение процедуры голосования. Сегодня согласие достигается консенсусом. И вдруг десяток африканских государств предложили перейти на принятие решений большинством голосов.

— Представитель Нигерии проговорился, для чего им это нужно: мол, если шестой раз не можем запретить хризотиловый асбест, пора менять саму процедуру, — поделился подробностями после возвращения из Женевы Дмитрий Селянин, советник Международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил». — Однако поправки не прошли, против них выступили многие: Индия, Пакистан, Иран, Куба, Сирия, Казахстан, Киргизия. Кроме того, нас поддержали США, Судан, ЮАР.

В прошлом году альянсу исполнилось 10 лет. Изначально он объединял профсоюзы восьми стран СНГ. Потом получил предложение расшириться до международного уровня: в состав объединения вошли представители еще 15 государств. Наиболее активны из них мексиканцы, бразильцы, канадцы, индийцы, вьетнамцы, имеющие хризотиловые производства. Сегодня «Хризотил» объединяет три миллиона строителей, 500 тысяч рабочих и инженеров добывающих предприятий.

Позиции отрасли в Женеве отстаивали представители пяти федеральных министерств и профсоюзы. Хризотил-асбест не внесен в запретительный список

— Да, нас не так много в мировом масштабе, но ведь за каждым человеком стоит семья, — рассуждает асбестовец Андрей Холзаков, бессменный председатель международного альянса. — Я видел слезы на глазах председателей зарубежных первичных организаций, которым не удалось защитить от увольнения своих рабочих. Давление европейских производителей искусственных заменителей асбоцементных стройматериалов становится все сильнее. Оперирую фактами: за последние пять лет производство хризотила в России снизилось на треть.

По словам очевидцев, российская делегация на недавнем заседании сторон Роттердамской конвенции была авторитетна и активна как никогда. В нее вошли представители пяти федеральных министерств и ведомств.

Чтобы отстоять «горный лен», провели серьезную подготовительную работу: состоялись переговоры и совещания по линиям МИДа, министерств природных ресурсов, здравоохранения, промышленности и торговли. Кроме того, профсоюзные и общественные организации по итогам научно-практических конференций, массовых акций трудящихся отрасли направили резолюции в адрес Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда. Наступали, что называется, по всем фронтам. В результате семь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Зимбабве, Сирия, Белоруссия — сумели отстоять в Женеве свою позицию.

Победа серьезная, но не полная. Вопрос о включении хризотила в запретительный список отложили до следующего заседания, которое пройдет весной 2019 года.

— Не стоит воспринимать это как передышку. Нас ждут два года борьбы. Ведь сегодня очень многие идут на поводу у европейского лобби, — возмущается Андрей Холзаков. — Поэтому с новыми силами продолжим работу с национальными профсоюзами и правительствами разных стран.

Несмотря на все перипетии антиасбестовой кампании, градообразующее предприятие Асбеста имеет четкие ориентиры: утвержден план стратегического развития на 2017−2020 годы, планомерно реализуется программа диверсификации. Комплексная разработка месторождения в Асбесте ведется уже 128 лет, комбинат выпускает полный ассортимент хризотилового асбеста высокого качества. Профсоюзная организация «Ураласбеста» недавно отметила 100-летний юбилей. Накопленый опыт, традиции проверены и закалены временем. Не в характере уральцев отступать и сдавать позиции.

P.S.

На собрании коллектива комбината «Ураласбест» 18 мая было подписано открытое письмо-благодарность в адрес президента и правительства России: за понимание, поддержку и участие в судьбе хризотиловой отрасли, сохранение рабочих мест.

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