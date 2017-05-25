Уральцы отстояли в Женеве право использовать хризотил в экономике

Причем преподносят это как неистовое желание профсоюзов европейских стран. Но каждый раз уральцы доказывают мировому сообществу: использование «горного льна» под контролем не вредит человеку и природе. Это подтверждается наукой и столетним опытом работы с минералом. А средства защиты важны на любом производстве, не только на горно-обогатительном.

Для Свердловской области и моногорода Асбеста, где находится крупнейшее в мире Баженовское месторождение, запасов которого хватит еще на 150 лет, запрет хризотила означал бы закрытие социально ориентированного градообразующего предприятия, комбината «Ураласбест». Российское правительство, региональные органы власти, профсоюзы, общественные организации -все сегодня аккумулируют силы, чтобы не допустить сворачивания производства, ликвидации рабочих мест в угоду инициаторам бизнес-войны, замешанной на конкуренции.

— Когда наши представители уезжают в Женеву, конечно, определенная нервозность передается и рабочим. Всякий раз переживаем, потому что не знаем, как пройдет обсуждение, какие еще доводы приведут оппоненты, — говорит Евгений Мальгин, машинист экскаватора с 15-летним стажем. — А когда наша делегация возвращается с положительными результатами, начинаешь гордиться родным предприятием еще больше.

В Асбесте много трудовых династий. Есть и такие, суммарный стаж которых превышает 400 лет. Вот и у Евгения родители работали на комбинате, причем мама — геологом, о способах добычи минерала и технологических процессах, используемых при этом, знает все. Жена горняка — педиатр, на профессиональном уровне отслеживает возможные угрозы для здоровья не только своих трех дочерей, но и других детей в городе.

Тысячи ветеранов комбината посвятили хризотиловой промышленности всю свою жизнь, привели на производство молодую смену. Вряд ли кто-либо из основателей фамильных династий решился бы передать своим наследникам дело, которому не веришь и которое считаешь опасным для здоровья.

Двухнедельные женевские дискуссии в конце апреля-начале мая были особо напряженными: ряд стран ратовал за изменение процедуры голосования. Сегодня согласие достигается консенсусом. И вдруг десяток африканских государств предложили перейти на принятие решений большинством голосов.

— Представитель Нигерии проговорился, для чего им это нужно: мол, если шестой раз не можем запретить хризотиловый асбест, пора менять саму процедуру, — поделился подробностями после возвращения из Женевы Дмитрий Селянин, советник Международного альянса профсоюзных организаций «Хризотил». — Однако поправки не прошли, против них выступили многие: Индия, Пакистан, Иран, Куба, Сирия, Казахстан, Киргизия. Кроме того, нас поддержали США, Судан, ЮАР.

В прошлом году альянсу исполнилось 10 лет. Изначально он объединял профсоюзы восьми стран СНГ. Потом получил предложение расшириться до международного уровня: в состав объединения вошли представители еще 15 государств. Наиболее активны из них мексиканцы, бразильцы, канадцы, индийцы, вьетнамцы, имеющие хризотиловые производства. Сегодня «Хризотил» объединяет три миллиона строителей, 500 тысяч рабочих и инженеров добывающих предприятий.