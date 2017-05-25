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09:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В 2016 году Росавтодор не сдал ни одной дороги на Южном Урале

В ситуацию вмешались ФСБ и Генпрокуратура.

Источник: УралИнформБюро

Управление федеральных дорог «Южный Урал», входящее в Росавтодор, сорвало план по строительству дорог в Челябинской области в 2016 году.

По данным Счетной палаты РФ, в рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» специалисты должны были проложить 15,33 километра трасс. Однако ни один из объектов не готов.

В итоге многомиллиардные госсубсидии были возвращены в бюджет, дорожникам выписаны штрафы. Проверку по факту срыва программы проводят Генпрокуратура и ФСБ, передает «Уралинформбюро».

В пресс-службе управления автодорог «Южный Урал» оперативно получить комментарий не удалось: пресс-секретарь оказалась в командировке.

Помимо Южного Урала, нулевые показатели продемонстрировали Орловская, Рязанская, Новосибирская области, а также Республика Дагестан.

Всего в рамках федеральной программы Росавтодор заключил соглашения с 49 регионами на сумму 5,43 миллиарда рублей. По итогам 2016 года из 558,9 километра трасс введено в эксплуатацию только 351,5 километра на сумму 4,4 миллиарда рублей.

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