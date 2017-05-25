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09:52 (мск), источник: Капитал

Национализированный «Приватбанк» теряет деньги

Правительственная схема национализации «Приватбанка» оказалась под угрозой. Суды начали признавать инвесторов банка, деньгами которых был пополнен его капитал, не связанными с ним лицами. Чем и кому это грозит?

Источник: Капитал

Во время национализации «Приватбанка» украинское правительство провело операцию bail-in — конвертировало в его капитал почти все обязательства банка перед инвесторами и кредиторами. Последние были признаны связанными с банком лицами, вследствие чего они потеряли 29,4 миллиарда гривен.

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Братья Суркисы засудили «Приватбанк».

Среди украинских партнеров «Приватбанка» свои сбережения потеряли и одиозные бизнесмены, братья Игорь и Григорий Суркисы. Они владеют небольшим «А-банком», который Национальный банк Украины фактически признал связанным с «Приватбанком». Нацбанк аргументировал свою позицию тем, что «А-банк» имел корреспондентские счета в «Приватбанке». Эти финучреждения также имели общую инфраструктуру и IT-продукты. В ответ на это «А-банк» отметил, что имел счета и в других банках и не арендовал недвижимость «Приватбанка», а потому обратился в суд.

В результате судебного разбирательства Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о признании братьев Суркисов и их «А-банка» связанными с «Приватбанком». Суд также обязал «Приватбанк» — то есть уже государственный банк — вернуть братьям Суркисам их деньги — более 1 млрдж. гривен. Кроме того, суд признал незаконным национализацию «Приватбанка» в части, касающейся конвертации денег братьев Суркисов в его капитал.

Регулятор недоволен.

В Национальном банке критически относятся к такому решению суда. «Национальный банк возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал» Приватбанка «и процедуры bail-in. Все решения по “Приватбанка” были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41−1 закона» О системе гарантирования вкладов физических лиц, — заявили в НБУ.

Нацбанк заявил о намерении обжаловать упомянутые судебные решения в вышестоящих судебных инстанциях. В «Приватбанке» также сообщили о намерении обжаловать судебное решение Окружного админсуда Киева.

Международные деньги «Приватбанка».

Во время национализации в капитал «Приватбанка» была переведена его внешняя задолженность на 555 млн долларов: два выпуска еврооблигаций на 335 млн долларов и субординированный долг на 220 млн долларов.

Эмитентом еврооблигаций была британская «дочка» «Приватбанка» UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc, но позже этот долг был также переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

По данным Bloomberg, держателями еврооблигаций были компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management. Кроме того, в процедуру bail-in сначала попали и деньги американской компании Cargill. Но потом «Приватбанк» сообщил, что это случилось по ошибке.

Держатели еврооблигаций уже подали иски в Международный арбитражный суд в Лондоне с тем, чтобы отменить конвертацию их денег в капитал «Приватбанка». Если суд займет сторону инвесторов, то это может негативно повлиять на «Приватбанк».

«Дальнейшую судьбу этих денег трудно предсказать, потому что это прецедент. Теоретически, если суды решат, что эти 29 млрд. гривен, которыми был сформирован капитал банка, нужно вернуть инвесторам, то банк должен будет признать эти обязательства. И у банка будут большие убытки », — прокомментировал финансовый аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив.

В случае, если все инвесторы, чьи средства были конвертированы в капитал банка, отсудят их, банку угрожают проблемы.

«Размер пассивов “Приватбанка” превысит размер его активов, и он будет признан проблемным. Если государство не сможет его своевременно докапитализировать, что вполне возможно, банк будет признан неплатежеспособным и тогда или пойдет на ликвидацию, либо будет выкуплен инвесторами, которые смогут его докапитализировать, погасив долги перед инвесторами, чьи деньги были конвертированы в капитал. Вполне возможно, что сами эти инвесторы и станут новыми совладельцами банка», — прокомментировал управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex», адвокат Виктор Мороз, представляющий держателей еврооблигаций «Приватбанка».

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