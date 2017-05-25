Более 60 килограммов гречки уничтожили в Хабаровске
Специалисты управления Россельхознадзора по краю провели проверку в хабаровском профессиональном училище № 6, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Специалисты управления Россельхознадзора по краю провели проверку в хабаровском профессиональном училище № 6, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В учреждении нашли почти 62 килограмма гречки без документов о безопасности.
«Возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностного лица», — отмечается в сообщении
Крупу уничтожили.