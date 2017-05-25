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10:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 60 килограммов гречки уничтожили в Хабаровске

Специалисты управления Россельхознадзора по краю провели проверку в хабаровском профессиональном училище № 6, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В учреждении нашли почти 62 килограмма гречки без документов о безопасности.

«Возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностного лица», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Крупу уничтожили.

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