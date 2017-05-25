В одном из районов Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе в грядущие выходные, 27 и 28 мая, пройдут сельскохозяйственные ярмарки «Все для сада и огорода». Пройдут мероприятия на площади перед Дворцом молодежи по улице 50 лет Октября, 21. Принять участие могут республиканские плодопитомники и производители сельскохозяйственной продукции.

-Обращаем внимание производителей, что на сельхозярмарках запрещена продажа скоропортящейся продукции без обеспечения соответствующего температурного режима, — отметили в городской администрации. — Также напоминаем, что в Уфе продолжают работать фермерские рынки.