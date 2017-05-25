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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из районов Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки

«Все для сада и огорода» — таков девиз мероприятия.

Источник: AP 2017

В Уфе в грядущие выходные, 27 и 28 мая, пройдут сельскохозяйственные ярмарки «Все для сада и огорода». Пройдут мероприятия на площади перед Дворцом молодежи по улице 50 лет Октября, 21. Принять участие могут республиканские плодопитомники и производители сельскохозяйственной продукции.

-Обращаем внимание производителей, что на сельхозярмарках запрещена продажа скоропортящейся продукции без обеспечения соответствующего температурного режима, — отметили в городской администрации. — Также напоминаем, что в Уфе продолжают работать фермерские рынки.

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