Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Грузия назвала «циничным шагом» действие России
СМИ рассказали, сколько задолжал Жигунов известному бизнесмену
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 летБританский аукционный дом празднует десять лет работы в Москве
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Эксперт объяснил «бурный» антироссийский всплеск в Киеве – СМИ
Отделение востока Украины кажется решенным делом
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
10:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Контракт на реконструкцию Центрального стадиона делят две компании

При выборе подрядчика будет учитываться не только стоимость работ.

Желание заняться реконструкцией Центрального стадиона выразили две компании. Такая информация опубликована на портале госзакупок.
Как следует из протокола конкурсной комиссии, компания «Элинальфа» готова выполнить контракт за 1,62 млрд рублей, а «Сибиряк» — за 1,65 млрд. Претендентам предстоит пройти предквалификационный отбор, который намечен на 25 мая. При выборе подрядчика будет учитываться не только стоимость работ, но и, в частности, опыт выполнения подобных заказов.

Подрядчик выполнит работы по реставрации стадиона, сделает перепланировку внутренних помещений и заменит все посадочных места. Закончить ремонт необходимо к началу Универсиады-2019.

Общая вместимость трибун на время проведения зимних игр составит 12 тыс. мест, при дальнейшей эксплуатации — 15 тыс. мест. На стадионе будут обустроены две трибуны, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями.

Стадион им. Ленинского комсомола (с 2005 года — стадион «Центральный») был построен по проекту архитектора Виталия Орехова в 1967 году и рассчитан на 22,5 тысячи зрителей. Комплекс включает легкоатлетический манеж, футбольное поле, волейбольные площадки и другие спортивные объекты.

По данным базы «Контур-Фокус», ООО «ЭлинАльфа» зарегистрировано в Москве, 100% принадлежит Алексею Мочалову. Уставный капитал фирмы — 1 млн рублей. Компания строила спортивно-зрелищный комплекс в Астрахани, объекты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в Омске, Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Пермском крае. Ранее эта компания выиграла тендер на возведение Ледового дворца на ул. Партизана Железняка (в итоге объект по договору субподряда строит «Монолитхолдинг»).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске 27 семей взяли под опеку одиноких пенсионеров
СМИ сообщили о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Турция опровергла информацию об ограничениях на импорт из России
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Mail.Ru Group запустит новый мессенджер
Корабль ВМС США приблизился к спорным территориям близ Китая
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург Актер приехал с сыном в северную столицу на съемки
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь