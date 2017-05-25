Контракт на реконструкцию Центрального стадиона делят две компании
При выборе подрядчика будет учитываться не только стоимость работ.
При выборе подрядчика будет учитываться не только стоимость работ.
Желание заняться реконструкцией Центрального стадиона выразили две компании. Такая информация опубликована на портале госзакупок.
Как следует из протокола конкурсной комиссии, компания «Элинальфа» готова выполнить контракт за 1,62 млрд рублей, а «Сибиряк» — за 1,65 млрд. Претендентам предстоит пройти предквалификационный отбор, который намечен на 25 мая. При выборе подрядчика будет учитываться не только стоимость работ, но и, в частности, опыт выполнения подобных заказов.
Подрядчик выполнит работы по реставрации стадиона, сделает перепланировку внутренних помещений и заменит все посадочных места. Закончить ремонт необходимо к началу Универсиады-2019.
Общая вместимость трибун на время проведения зимних игр составит 12 тыс. мест, при дальнейшей эксплуатации — 15 тыс. мест. На стадионе будут обустроены две трибуны, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями.
Стадион им. Ленинского комсомола (с 2005 года — стадион «Центральный») был построен по проекту архитектора Виталия Орехова в 1967 году и рассчитан на 22,5 тысячи зрителей. Комплекс включает легкоатлетический манеж, футбольное поле, волейбольные площадки и другие спортивные объекты.
По данным базы «Контур-Фокус», ООО «ЭлинАльфа» зарегистрировано в Москве, 100% принадлежит Алексею Мочалову. Уставный капитал фирмы — 1 млн рублей. Компания строила