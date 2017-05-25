В программу Фонда капремонта в Перми вошли 4784 дома

В городском call-центре Перми состоялась прямая линия по теме капитального ремонта. Свой вопрос можно было задать представителям прокуратуры, департамента ЖКХ, Фонда капремонта. За час удалось принять несколько десятков звонков. В основном людей интересовало отсутствие квитков, способы оплаты, попал ли дом в региональную программу.

На сегодняшний день в региональную программу Фонда капитального ремонта вошли 4784 дома в Перми. Вся информация есть на соответствующем сайте. Для того чтобы выполнить работы, понадобится 14 млрд рублей, но как отметили в администрации краевой столицы, даже при наличии средств одномоментно такой объем не потянуть физически. Поэтому разработаны краткосрочные планы капремонта. Также продолжается муниципальная программа по расселению ветхого и аварийного жилья, которая заканчивается в этом году.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: «Данная проблема требует достаточно серьезного финансирования — 20 млрд рублей на 1200 домов, которые признаны ветхими и непригодными для проживания. Мы вместе с депутатами поддержали инициативу наших коллег из Новосибирска по обращению в Госдуму и Правительство РФ о финансовой поддержке жителей ветхих и аварийных домов.