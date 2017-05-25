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09:52 (мск), источник: ТАСС

В Турции опровергли информацию об ограничениях на российский импорт

В минэкономики Турции заявили, что страна остается привержена подписанным с РФ соглашениям.

Источник: РИА "Новости"

АНКАРА, 25 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении ограничений на импорт российской сельхозпродукции. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

«Несмотря на крайне позитивную атмосферу в политических и экономических отношениях между двумя странами и сделанные ими положительные шаги, часть СМИ публикует материалы о вводе ограничений на импорт сельхозпродукции из РФ, которые не соответствуют действительности. Турция остается привержена подписанным с РФ соглашениям», — заявило министерство.

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Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Турция ввела новые ограничения для российских экспортеров зерна. По данным издания, теперь на Россию должно приходиться всего 20−25% лицензий на беспошлинный ввоз зерна в страну для внутренней переработки.

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы была установлена на уровне 130%, риса — 45%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%, подсолнечного масла — в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю. Позже по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана в Сочи стороны договорились о снятии всех торговых ограничений.

Комментарии
3
арсений сидоров
неизвестно куда завтра подует ветер в Турции- ,,восток дело тонкое петруха''
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Василий Фесин
Мутильщики...
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Максим Малышкин
Вчера только выразил недоумение, а сегодня уже получено опровержение. Оперативно. Браво.
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