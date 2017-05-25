Бюджет Иркутска пополнился субсидией на реконструкцию очистных
Бюджет Иркутска на 2017 год увеличен более чем на 2,5 млрд рублей.
Бюджет Иркутска на 2017 год увеличен более чем на 2,5 млрд рублей.
Доходная часть бюджета Иркутска на 2017 год увеличена более чем на 2,5 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов бюджету города. Об этом 25 мая 2017 года сообщает
С учетом изменений доходная часть бюджета увеличена в 2017 году на 2 миллиарда 585 миллионов рублей. На эту же сумму увеличена и расходная часть бюджета.
По словам Альфию Валиулиной, за счет перераспределения собственных средств бюджета по отдельным статьям расходов увеличены ассигнования по некоторым направлениям. Более 23 млн рублей в 2017 году предусмотрено дополнительно на оплату труда работников бюджетной сферы. На обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланировано еще порядка 95 млн рублей, которые будут направлены на комплектование новых школ средствами обучения и оборудованием; на проведение ремонтов муниципальных учреждений
Более 2 млн рублей предусмотрено дополнительно на софинансирование реконструкции Покровской транспортной развязки. Увеличены расходы на ремонт пешеходных мостов и лестниц и на ремонт линий наружного освещения в общей сумме на 21 млн рублей.
«Бюджет пополняется, в том числе, за счет участия города в инвестиционных проектах. Самая крупная, наверное, инвестиция — в создание очистных сооружений, это жизненно необходимое решение для города, — отметила председатель думы Иркутска Ирина Ежова. — Кроме того, Иркутск принимает активное участие в реализации проекта “Комфортная городская среда”, на это также выделяются дополнительные средства. Откорректирована важная программа