Бюджет Иркутска пополнился субсидией на реконструкцию очистных

Доходная часть бюджета Иркутска на 2017 год увеличена более чем на 2,5 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов бюджету города. Об этом 25 мая 2017 года сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета по бюджетной политике и финансам Альфию Валиулину. Основные средства будут получены в виде субсидий на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, на ремонт и реконструкцию автодорог и на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Выделены также средства на софинансирование выкупа здания детского сада в 8-м мкр-не Ново-Ленино и на реконструкцию гимназии № 25.

С учетом изменений доходная часть бюджета увеличена в 2017 году на 2 миллиарда 585 миллионов рублей. На эту же сумму увеличена и расходная часть бюджета.

По словам Альфию Валиулиной, за счет перераспределения собственных средств бюджета по отдельным статьям расходов увеличены ассигнования по некоторым направлениям. Более 23 млн рублей в 2017 году предусмотрено дополнительно на оплату труда работников бюджетной сферы. На обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланировано еще порядка 95 млн рублей, которые будут направлены на комплектование новых школ средствами обучения и оборудованием; на проведение ремонтов муниципальных учреждений и т. д. На работы по реконструкции гимназии № 25 запланировано 23 млн рублей.

Более 2 млн рублей предусмотрено дополнительно на софинансирование реконструкции Покровской транспортной развязки. Увеличены расходы на ремонт пешеходных мостов и лестниц и на ремонт линий наружного освещения в общей сумме на 21 млн рублей.