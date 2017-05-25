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10:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бюджет Иркутска пополнился субсидией на реконструкцию очистных

Бюджет Иркутска на 2017 год увеличен более чем на 2,5 млрд рублей.

Источник: Reuters

Доходная часть бюджета Иркутска на 2017 год увеличена более чем на 2,5 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов бюджету города. Об этом 25 мая 2017 года сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета по бюджетной политике и финансам Альфию Валиулину. Основные средства будут получены в виде субсидий на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, на ремонт и реконструкцию автодорог и на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Выделены также средства на софинансирование выкупа здания детского сада в 8-м мкр-не Ново-Ленино и на реконструкцию гимназии № 25.

С учетом изменений доходная часть бюджета увеличена в 2017 году на 2 миллиарда 585 миллионов рублей. На эту же сумму увеличена и расходная часть бюджета.

По словам Альфию Валиулиной, за счет перераспределения собственных средств бюджета по отдельным статьям расходов увеличены ассигнования по некоторым направлениям. Более 23 млн рублей в 2017 году предусмотрено дополнительно на оплату труда работников бюджетной сферы. На обеспечение деятельности муниципальных учреждений запланировано еще порядка 95 млн рублей, которые будут направлены на комплектование новых школ средствами обучения и оборудованием; на проведение ремонтов муниципальных учреждений и т. д. На работы по реконструкции гимназии № 25 запланировано 23 млн рублей.

Более 2 млн рублей предусмотрено дополнительно на софинансирование реконструкции Покровской транспортной развязки. Увеличены расходы на ремонт пешеходных мостов и лестниц и на ремонт линий наружного освещения в общей сумме на 21 млн рублей.

«Бюджет пополняется, в том числе, за счет участия города в инвестиционных проектах. Самая крупная, наверное, инвестиция — в создание очистных сооружений, это жизненно необходимое решение для города, — отметила председатель думы Иркутска Ирина Ежова. — Кроме того, Иркутск принимает активное участие в реализации проекта “Комфортная городская среда”, на это также выделяются дополнительные средства. Откорректирована важная программа социально-экономического развития города».

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