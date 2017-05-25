На расширение «Парка научных развлечений» потребуется более 65 млн руб

Его планируется реализовать за 1,5−2 года. Всего потребуется вложений более 65 млн руб. Бюджетных вложений потребуется 20 млн руб., из них 10 млн руб.— из городского бюджета и ещё 20 млн руб. — из федерального.

Как рассказала директор НОУ «Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями» Валентина Былинкина, это совместный проект возглавляемого ею центра, правительства Пермского края, ЦМИТ «Фотоника» и краевого агентства стратегических инициатив.

В здании «Парка научных развлечений» по адресу ул. 25 октября, 64 будет построен второй этаж, где разместятся зоны «Умная Пермь», продолжится развитие интерактивного музея, появится технозона «Парк науки» и т. д.

«Мы хотим создать инфраструктуру, где дети с самого раннего возраста погружались бы в научное и техническое творчество», — рассказала Валентина Былинкина.

Напомним, «Парк научных развлечений» открылся в Перми в 2013 году. За пять неполных лет его посещаемость выросла с 33 тыс. до 60 тыс. человек в год.