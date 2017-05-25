На расширение «Парка научных развлечений» потребуется более 65 млн руб
Накануне в Перми прошла выездная сессия Петербургского экономического форума-2017, где был презентован проект расширения «Парка научных развлечений» — «Кванториум».
Накануне в Перми прошла выездная сессия Петербургского экономического форума-2017, где был презентован проект расширения «Парка научных развлечений» — «Кванториум».
Его планируется реализовать за 1,5−2 года. Всего потребуется вложений более 65 млн руб. Бюджетных вложений потребуется 20 млн руб., из них 10 млн руб.— из городского бюджета и ещё 20 млн руб. — из федерального.
Как рассказала директор НОУ «Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями» Валентина Былинкина, это совместный проект возглавляемого ею центра, правительства Пермского края, ЦМИТ «Фотоника» и краевого агентства стратегических инициатив.
В здании «Парка научных развлечений» по адресу ул. 25 октября, 64 будет построен второй этаж, где разместятся зоны «Умная Пермь», продолжится развитие интерактивного музея, появится технозона «Парк науки»
«Мы хотим создать инфраструктуру, где дети с самого раннего возраста погружались бы в научное и техническое творчество», — рассказала Валентина Былинкина.
Напомним, «Парк научных развлечений» открылся в Перми в 2013 году. За пять неполных лет его посещаемость выросла с 33 тыс. до 60 тыс. человек в год.