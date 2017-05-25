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09:54 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Средний «квадрат» жилья в Екатеринбурге подешевел до 66 595 рублей

Самыми доступными объектами жилой недвижимости были и остались комнаты в коммуналках.

Средняя стоимость квадратного метра жилья, выставленного на продажу на вторичном рынке Екатеринбурга, за месяц снизилась на 0,4% и составила 66 595 рублей, сообщили «АиФ-Урал» в аналитическом отделе Уральской палаты недвижимости.

Таким образом, с февраля 2015 года (пиковый показатель) цены снизились на 13,2%, а с начала 2017 года — на 2,2%. Параллельно увеличилось число продаваемых квартир. С начала года в базе данных УПН оно выросло на 7,6% и на данный момент превышает отметку в 10 860 (более 1 890 -комнаты в коммуналках). В городах-спутниках (Арамиле, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается к покупке еще около 950 квартир. При этом на первичном рынке столицы Урала объем предложения составляет 16 000 объектов.

Больше всего подешевело жилье в отдаленных от центра районах (в четвертом ценовом поясе) — на 1%, до 47 868 рублей за квадрат. В центре Екатеринбурга (самый дорогой сегмент) эта цифра составляет 93 826 рублей. Более высокими темпами снижается стоимость комнат в коммуналках. За последние 4 недели она упала до 62 650 целковых.

Стоит также отметить, что к началу мая 2017 года средняя цена «квадрата» в столице Урала составляла 66 850 рублей.

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