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10:29 (мск), источник: КрымPress

На спорт в Крыму хотят потратить почти 13 миллиардов рублей

А точнее — 12 миллиардов 698 миллионов рублей. Такая сумма заложена на спорт в Крыму в профильной Стратегии, реализация которой, в случае её принятия, продлится несколько лет — до 2030 года.

Источник: Reuters

Исходя из поставленных целей и в связи с тем, что на протяжении долгих лет, когда Крым находился в составе Украины, спорту в республике не уделялось должного внимания и финансирования и вся инфраструктура пришла в упадок, Министерством спорта Крыма было принято решение комплексно подойти к вопросу восстановления существующих и строительства новых спортивных сооружений.

Мы посетили, практически, все муниципальные образования, чтобы лично оценить состояние спортивных объектов и собрать информацию о недостающих. Информация была проработана, проанализирована и на ее основе впервые в истории крымского спорта разработан проект данной Стратегии, — сообщила министр спорта РК Елизавета Кожичева.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться за счёт средств нескольких источников: из федерального бюджета (4,3 млрд рублей),

из республиканского бюджета (4 млрд. рублей),

из местных бюджетов (309 млн. рублей),

из внебюджетных источников (4 млрд. рублей).

Деньги планируется потратить на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных объектов.

С 2021 года Министерство планирует включить в федеральную целевую программу строительство центра по велоспорту и легкоатлетического манежа, реконструкцию второго этапа центра спортивной подготовки сборных команд РК. С 2018 до года — строительство двенадцати физкультурно-оздоровительных комплексов до 100 млн рублей, закупку 29 комплектов искусственного покрытия для футбольных полей в спортивных школах муниципальных образований с учетом софинансирования средств республиканского и муниципального бюджетов.

За счет республиканского бюджета с 2021 года в планах — строительство центра спортивной медицины в городе Саки, до 2020 года — приобретение пятисот спортивных площадок для выполнения норм ГТО, — отмечают специалисты. За счет внебюджетных источников планируется строительство легкоатлетического манежа в Евпатории и центра гребли и парусного спорта в Сакском районе.

Поскольку Стратегия разработана на основе реальных потребностей региона, она будет направлена в профильный комитет для рассмотрения с целью дальнейшего принятия, — заявила Елизавета Кожичева.

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