Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Эксперт объяснил «бурный» антироссийский всплеск в Киеве – СМИ
Отделение востока Украины кажется решенным делом
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
10:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Красфарма» может направить всю прибыль на реконструкцию

Годовое собрание акционеров назначено на 22 июня.

Совет директоров «Красфармы» рекомендовал годовому собранию не выплачивать акционерам дивиденды по итогам работы предприятия в 2016 году. Полученную прибыль предлагается направить на финансирование его продолжающейся реконструкции.

Заседание совета директоров ОАО «Красфарма» состоялось 22 мая. Годовое собрание акционеров назначено на 22 июня, говорится в материалах компании.

Проект перевооружения производства «Красфармы» реализуется с 2014 года. Он, в частности, включает создание участков по выпуску растворов для инфузий в пакетах из полиолефиновой пленки (производственная мощность — 14 млн пакетов в год), инъекционных растворов в ампулах (48 млн ампул) и др. В ноябре 2016 года заместитель гендиректора по производству и развитию «Красфармы» Ольга Ращупкина сообщала посетившему завод губернатору Виктору Толоконскому, что инвестиции в проект превысили €1 млн.

Согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО, в 2016 году компания получила выручку в 1,97 млрд руб., прибыль после налогообложения указана в размере 177,4 млн руб. (в 2015 году — 60,8 млн руб.).

По данным об аффилированных лицах на 31 марта 2017 года, совладельцами ОАО «Красфарма» являются несколько московских компаний. У ООО «Деловая гильдия» и ООО «НИИ прикладной биологии» по 25% акций, у ООО «Технология-К» 21,92%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске 27 семей взяли под опеку одиноких пенсионеров
СМИ сообщили о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Турция опровергла информацию об ограничениях на импорт из России
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Mail.Ru Group запустит новый мессенджер
Корабль ВМС США приблизился к спорным территориям близ Китая
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург Актер приехал с сыном в северную столицу на съемки
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь