«Красфарма» может направить всю прибыль на реконструкцию

Совет директоров «Красфармы» рекомендовал годовому собранию не выплачивать акционерам дивиденды по итогам работы предприятия в 2016 году. Полученную прибыль предлагается направить на финансирование его продолжающейся реконструкции.

Заседание совета директоров ОАО «Красфарма» состоялось 22 мая. Годовое собрание акционеров назначено на 22 июня, говорится в материалах компании.

Проект перевооружения производства «Красфармы» реализуется с 2014 года. Он, в частности, включает создание участков по выпуску растворов для инфузий в пакетах из полиолефиновой пленки (производственная мощность — 14 млн пакетов в год), инъекционных растворов в ампулах (48 млн ампул) и др. В ноябре 2016 года заместитель гендиректора по производству и развитию «Красфармы» Ольга Ращупкина сообщала посетившему завод губернатору Виктору Толоконскому, что инвестиции в проект превысили €1 млн.

Согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО, в 2016 году компания получила выручку в 1,97 млрд руб., прибыль после налогообложения указана в размере 177,4 млн руб. (в 2015 году — 60,8 млн руб.).

По данным об аффилированных лицах на 31 марта 2017 года, совладельцами ОАО «Красфарма» являются несколько московских компаний. У ООО «Деловая гильдия» и ООО «НИИ прикладной биологии» по 25% акций, у ООО «Технология-К» 21,92%.