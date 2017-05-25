«Красфарма» может направить всю прибыль на реконструкцию
Годовое собрание акционеров назначено на 22 июня.
Годовое собрание акционеров назначено на 22 июня.
Совет директоров «Красфармы» рекомендовал годовому собранию не выплачивать акционерам дивиденды по итогам работы предприятия в 2016 году. Полученную прибыль предлагается направить на финансирование его продолжающейся реконструкции.
Заседание совета директоров ОАО «Красфарма» состоялось 22 мая. Годовое собрание акционеров назначено на 22 июня, говорится в материалах компании.
Проект перевооружения производства «Красфармы» реализуется с 2014 года. Он, в частности, включает создание участков по выпуску растворов для инфузий в пакетах из полиолефиновой пленки (производственная мощность — 14 млн пакетов в год), инъекционных растворов в ампулах (48 млн ампул) и др. В ноябре 2016 года заместитель гендиректора по производству и развитию «Красфармы» Ольга Ращупкина сообщала посетившему завод губернатору Виктору Толоконскому, что инвестиции в проект превысили €1 млн.
Согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО, в 2016 году компания получила выручку в 1,97 млрд руб., прибыль после налогообложения указана в размере 177,4 млн руб. (в 2015 году — 60,8 млн руб.).
По данным об аффилированных лицах на 31 марта 2017 года, совладельцами ОАО «Красфарма» являются несколько московских компаний. У ООО «Деловая гильдия» и ООО «НИИ прикладной биологии» по 25% акций, у ООО «Технология-К» 21,92%.