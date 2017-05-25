В Уфе начали выключать свет из-за долгов
В Уфе начали выключать свет
В Уфе начали выключать свет
Как сообщает
Действия энергетиков в таких случаях четко регламентируются законодательством.
При нарушениях сроков оплаты Энергетическая сбытовая компания Башкортостана имеет право вводить ограничения энергоснабжения, предварительно уведомив потребителя и предупредив его о последствиях.
Следующая контрольная дата 30 мая. Если и к этому времени не придёт оплата, то в темноту погрузятся другие улицы и объекты «Уфагорсвета».