В Уфе начали выключать свет из-за долгов

Как сообщает пресс-служба энергосбытовой компании, вводится лишь частичное отключение электроэнергии на объектах уличного освещения, которое не скажется на основной работе коммунальных служб.

Действия энергетиков в таких случаях четко регламентируются законодательством.

При нарушениях сроков оплаты Энергетическая сбытовая компания Башкортостана имеет право вводить ограничения энергоснабжения, предварительно уведомив потребителя и предупредив его о последствиях.

Следующая контрольная дата 30 мая. Если и к этому времени не придёт оплата, то в темноту погрузятся другие улицы и объекты «Уфагорсвета».