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10:29 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе начали выключать свет из-за долгов

В Уфе начали выключать свет из-за долгов. ЭСКБ накануне ввел частичное ограничение потребления электроэнергии на 30 объектах «Уфагорсвета», поскольку сумма долга составляет почти 70 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба энергосбытовой компании, вводится лишь частичное отключение электроэнергии на объектах уличного освещения, которое не скажется на основной работе коммунальных служб.

Действия энергетиков в таких случаях четко регламентируются законодательством.

При нарушениях сроков оплаты Энергетическая сбытовая компания Башкортостана имеет право вводить ограничения энергоснабжения, предварительно уведомив потребителя и предупредив его о последствиях.

Следующая контрольная дата 30 мая. Если и к этому времени не придёт оплата, то в темноту погрузятся другие улицы и объекты «Уфагорсвета».

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