В Самаре вторичных квартир больше всего предлагают в Промышленном районе

Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в апреле 2017 года, сообщает СОФЖИ. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 1423 уникальных предложения, опубликованных в апреле 2017 года на сайте «N1.RU Недвижимость».

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г. Самара в марте составила 58 383 рубля.

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район — 22,7%. Меньше всего предложений в Самарском районе — 4,1%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» — 45,6% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе — 14,8% от общего числа предложений. Наименьшее — «сталинки» в Ленинском — 0,1%.

По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в апреле 2017 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе — 9,8% от общего числа, наименьшее — 3-комнатных квартир в Красноглинском районе — 0,9% от общего количества предложений.

Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м у 2-комнатных «элиток» в Ленинском районе — 126 624 рубля, минимальная — у 3-комнатных «сталинок» в Промышленном районе — 31 869 рублей.