Как подтвердить стаж для пенсии?

При начислении пенсии у меня потерялись документы о заработке в 90-е годы. Фирма ликвидировалась, ведомости утеряны. Что делать, как подтвердить стаж и размер зарплаты? Анна, Бобруйск.

Вот что рекомендуют специалисты Юридической консультации Бобруйска, Могилевской областной коллегии адвокатов:

— В данной ситуации для подтверждения стажа и размера заработка Вы вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта получения заработной платы за конкретный период в определенном размере. Затем, на основании решения суда, Вам пересчитают пенсию.

Ни Ваш наниматель, у которого вы работаете на момент обращения за пенсией, ни управление по труду, занятости и социальной защите не обязаны в Ваших интересах обращаться в суд для подтверждения стажа.

По таким категориям дел именно Вы обязаны представить доказательства, подтверждающие размер заработка у бывшего нанимателя.