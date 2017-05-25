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11:11 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Как подтвердить стаж для пенсии?

Вот что рекомендуют специалисты Юридической консультации Бобруйска, Могилевской областной коллегии адвокатов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

При начислении пенсии у меня потерялись документы о заработке в 90-е годы. Фирма ликвидировалась, ведомости утеряны. Что делать, как подтвердить стаж и размер зарплаты? Анна, Бобруйск.

Вот что рекомендуют специалисты Юридической консультации Бобруйска, Могилевской областной коллегии адвокатов:

— В данной ситуации для подтверждения стажа и размера заработка Вы вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта получения заработной платы за конкретный период в определенном размере. Затем, на основании решения суда, Вам пересчитают пенсию.

Ни Ваш наниматель, у которого вы работаете на момент обращения за пенсией, ни управление по труду, занятости и социальной защите не обязаны в Ваших интересах обращаться в суд для подтверждения стажа.

По таким категориям дел именно Вы обязаны представить доказательства, подтверждающие размер заработка у бывшего нанимателя.

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