УК в Краснооктябрьском районе путем обмана пришла к управлению 3 домами

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, согласно протоколам общих собраний жильцов трёх многоквартирных домов, по улице Депутатская и проспекту им. В. И. Ленина Волгограда, в качестве управляющей организации выбрано ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района». Однако работники прокуратуры выяснили, что в действительности указанные собрания не проводились.

В итоге прокуратура обратилась в суд с 3 исковыми заявлениями с требованиями о признании недействительными собраний собственников жилья, а также о применении последствий ничтожных сделок, исключив сведения об управлении ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» данными домами из реестра лицензий Волгоградской области.

Исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объёме.