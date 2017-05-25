УК в Краснооктябрьском районе путем обмана пришла к управлению 3 домами
Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда проверила исполнения жилищного законодательства в части выбора жильцами многоквартирных домов управляющей организации.
Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда проверила исполнения жилищного законодательства в части выбора жильцами многоквартирных домов управляющей организации.
Как сообщают ВДТВ в
В итоге прокуратура обратилась в суд с 3 исковыми заявлениями с требованиями о признании недействительными собраний собственников жилья, а также о применении последствий ничтожных сделок, исключив сведения об управлении ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» данными домами из реестра лицензий Волгоградской области.
Исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объёме.