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10:43 (мск), источник: Telegraf.com.ua

МЭРТ назвало причину падения промпроизводства в апреле 2017 года

Падение промышленного производства в апреле 2017 года до 6,1% произошло из-за блокирования грузовых перевозок на востоке страны.

Источник: Telegraf.com.ua

Ускорение падения промышленного производства в апреле 2017 года до 6,1% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года является результатом высокой чувствительности промышленности Украины к блокированию грузовых перевозок на востоке страны, которое началось в конце января текущего года, считает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

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«Третий месяц подряд промышленное производство демонстрирует падение. Как и ожидалось, это отражает высокую чувствительность промышленности в краткосрочном периоде к решению о блокировании грузовых перевозок на востоке страны», — говорится в комментарии ведомства.

МЭРТ уточнило, что сокращение производства в металлургии связано с остановкой с февраля Алчевского и Енакиевского металлургических комбинатов, «Донецкстали», а также захватом угольных предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, что сформировало дефицит энергоресурсов.

«Именно это объясняет падение промышленности в апреле и нивелирует фактор улучшения внешней конъюнктуры, а именно рост мировых цен и расширение внутреннего потребительского спроса», — отмечает ведомство.

Оно добавило, что сокращение в производстве электроэнергии вследствие продления чрезвычайных мер на рынке электроэнергии (временная остановка отдельных ТЭС и ТЭЦ) также имело мультипликативный негативный эффект на все отрасли промышленности. В то же время в комментарии МЭРТ отсутствуют какие-либо прогнозы динамики промпроизводства. Как сообщил на этой неделе Госстат, промышленное производство в Украине в апреле 2017 года снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в марте этого года — на 2,7%.

Статистическое ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апреле-2017 к апрелю-2016 сократилось на 4,6%.

Госстат указал, что по отношению к предыдущему месяцу в апреле этого года промышленное производство снизилось на 6,9%, а с учетом сезонного фактора — на 1,7%. В целом по итогам четырех месяцев промышленное производство в Украине упало на 2% к аналогичному периоду 2016 года.

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