В девяти домах на Уралмаше отключат газ до начала июня

Отключение коснется домов расположенных Орджоникидзевском районе. Как сообщает пресс-служба Екатеринбурггаза, голубого топлива не будет с 29 мая по 2 июня в домах № 2, № 4, № 6 и № 8 по улице Коммунистической, а также владельцы квартиры домах № 1, № 3, № 5, № 7 и № 9 по улице Новаторов.

По словам специалистов, именно в этот период будет производиться техническое перевооружение газопровода низкого давления, обеспечивающего поставку газа к домам. Компания приносит потребителям извинения за вынужденные неудобства.