В девяти домах на Уралмаше отключат газ до начала июня
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге продолжается техническое перевооружение газопровода в рамках летней ремонтной кампании. В связи с этим пройдет отключение газа в домах.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге продолжается техническое перевооружение газопровода в рамках летней ремонтной кампании. В связи с этим пройдет отключение газа в домах.
Отключение коснется домов расположенных Орджоникидзевском районе. Как сообщает
По словам специалистов, именно в этот период будет производиться техническое перевооружение газопровода низкого давления, обеспечивающего поставку газа к домам. Компания приносит потребителям извинения за вынужденные неудобства.