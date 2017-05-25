Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Шойгу: на 99% имеем окончательную версию причин катастрофы в Сочи
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 летБританский аукционный дом празднует десять лет работы в Москве
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Эксперт объяснил «бурный» антироссийский всплеск в Киеве – СМИ
Отделение востока Украины кажется решенным делом
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
10:59 (мск), источник: УралПолит.ру

В девяти домах на Уралмаше отключат газ до начала июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге продолжается техническое перевооружение газопровода в рамках летней ремонтной кампании. В связи с этим пройдет отключение газа в домах.

Отключение коснется домов расположенных Орджоникидзевском районе. Как сообщает пресс-служба Екатеринбурггаза, голубого топлива не будет с 29 мая по 2 июня в домах № 2, № 4, № 6 и № 8 по улице Коммунистической, а также владельцы квартиры домах № 1, № 3, № 5, № 7 и № 9 по улице Новаторов.

По словам специалистов, именно в этот период будет производиться техническое перевооружение газопровода низкого давления, обеспечивающего поставку газа к домам. Компания приносит потребителям извинения за вынужденные неудобства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В девяти домах на Уралмаше отключат газ до начала июня
СМИ сообщили о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Турция опровергла информацию об ограничениях на импорт из России
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Mail.Ru Group запустит новый мессенджер
Корабль ВМС США приблизился к спорным территориям близ Китая
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург Актер приехал с сыном в северную столицу на съемки
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь