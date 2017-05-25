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11:05 (мск), источник: dostup1.ru

Второй этап опрессовки в Челябинске стартует 6 июня — список

Без горячей воды останутся жители Калининского, Курчатовского, Ленинского, Тракторозаводского и Центрального районов.

В Челябинске с 6 июня начнется второй этап опрессовки — без горячей воды останутся 1,3 тыс. жилых домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону продлится до 20 июня.

«Горячая вода будет отключена в 1 275 жилых домах, 67 детских садах, 68 учебных заведениях и 19 лечебных учреждениях. Под второй этап опрессовки попали Калининский, Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводский и Центральный районы», — сообщили в мэрии.

В управлении ЖКХ уточнили, что максимальный срок отключения составляет две недели. Но не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. «В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — отметили в городской администрации.

По особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными.

Опрессовка-2017, II этап:

Калининский район
Курчатовский район
Ленинский район
Тракторозаводский район
Центральный район.

Местные котельные Советский район
Местные котельные Центральный район.

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